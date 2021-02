De estar al borde de una amputación a marcar el golazo del triunfo del Real Madrid ante el Atalanta: la historia de Ferland Mendy

El gol de Mendy ante Atalanta

El Real Madrid acaricia los cuartos de final de la Champions League tras imponerse este miércoles sobre la hora 1-0 al Atalanta en la ida de octavos del torneo continental. Un tanto desde la puerta del área de Ferland Mendy le dio la victoria al equipo blanco, en un encuentro en el que se encontró pronto en superioridad numérica tras la roja directa a Remo Freuler por una falta sobre el lateral francés.

El defensor es protagonista de una historia peculiar que se conoció este lunes, cuando habló ante los micrófonos de la UEFA en la previa del partido celebrado en Bérgamo, Italia.

“Es una gran historia. Pasé por un momento difícil, pero salí bien. Pasé siete años en el PSG, empecé con el sub-11 y me lesioné antes de ingresar en la academia. Tenía artritis en la cadera y tuve una infección, así que tuve que operarme y estuve mucho tiempo en el hospital. Allí estuve enyesado dos o tres meses. Cuando me operaron, el médico vino a verme y me dijo que el fútbol había terminado para mí. Llegó incluso a hablar de una amputación. Tuve que estar en una silla de ruedas bastante tiempo, más tarde con muletas y luego tuve que aprender a caminar de nuevo”.

El lateral de 25 años reconoció que pese a lo difícil de la situación, nunca llegó a pensar en no volver a jugar al fútbol. “Me llevaron de un lado a otro, pero pensé que podría volver a caminar de inmediato. Lo intenté, me bajé de la silla y me caí enseguida. No me quedaba energía en las piernas porque no había caminado y mis piernas no se habían movido en mucho tiempo”.

“Pese a ello, siempre pensé que el fútbol no había terminado para mí y les dije a todos que iba a volver. La mayoría de la gente pensaba que era imposible, pero aprendí a caminar de nuevo y jugué con dolor en la cadera durante aproximadamente un año y medio. Fui nombrado el mejor lateral izquierdo dos años seguidos. Así que sinceramente me ha ido bien”, rememoró.

Mendy fue la gran figura del Real Madrid en Bérgamo (Reuters)

El jugador salió adelante y pudo debutar en el Le Havre A. C. de la segunda división de su país en la temporada 2014/15, aunque fue dos años más tarde que encontró continuidad. Sus grandes actuaciones le permitieron ser transferido al Olympique Lyon, en donde se destacó y llamó la atención del Real Madrid.

Pese a que el gol no es su fuerte, apenas tiene ocho en su carrera, este miércoles se vistió de héroe en Italia. Cuando parecía que el equipo blanco tendría que conformarse con el 0-0, Mendy cazó un balón en la puerta del área para soltar un zapatazo con su pierna derecha, la menos hábil, que se coló contra un palo. Como si esto fuera poco, antes había sido el autor de la corrida que terminó con la expulsión de Remo Freuler a los 18 minutos de juego.

“En el momento de marcar estaba muy contento, no sabía ni cómo celebrar, ya que era mi primer gol en Champions League, lo mejor es que hemos ganado, pero haber marcado es un plus para mí”, declaró a la cadena RMC Sports tras el partido. “Sinceramente, creo que si hubiéramos jugado once contra once habrían jugado de otra manera”, sentenció.

Lo curioso del tanto es que en conferencia de prensa, Zinedine Zidane confesó: “La jugada de Mendy era ensayada, pero el que tenía que tirar no era él”. Es justamente por esa razón que el entrenador galo se río tras el festejo y miró a un ayudante.

Con la mínima ventaja, el equipo español puede respirar y saber que los cuartos de final están cerca. Para alcanzarlos, deberá no perder como local el 16 de marzo en el compromiso de revancha de la llave.

