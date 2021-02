Serena Williams rompió en llanto, abandonó la rueda de prensa y puso en duda su futuro tras caer ante Osaka en las semifinales del Australian Open

Serena Williams se va de la conferencia entre lágrimas

Naomi Osaka, la tercera mejor tenista del mundo, se clasificó este jueves para su segunda final del Abierto de Australia tras vencer con contundencia a Serena Williams (11ª) por 6-3, 6-4 en una hora y cuarto de partido.

Un resultado que estuvo marcado por reiterados errores no forzados de la estadounidense, quien terminó reconociéndolos en la rueda de prensa posterior: “No diría que estaba nerviosa (...) Hubiera podido adelantarme y llegar al 5-0, pero cometí tantos errores que...”

La tenista de 39 años no pudo retener las lágrimas e interrumpió su comparecencia ante los medios tras su derrota este jueves en las semifinales. Además, dejó en el aire su continuidad dentro del mundo del tenis.

Serena Williams cometió muchos errores no forzados en la derrota ante Osaka (Reuters)

“Ya está, se acabó”, se lamentó antes de desmoronarse ante la prensa tras ver frustrado su intento de conseguir el vigesimocuarto título de Grand Slam que necesitaba para igualar el récord de la australiana Margaret Court.

Sin embargo, fue durante la pregunta de un periodista donde las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, sin poder responderla y abandonando la sala. “Estás hablando de los errores no forzados a lo largo del partido, considerando lo bien que has jugado para llegar a esta etapa, ¿Qué sientes?”, fue la consulta.

Ella sólo atinó a decir con la voz entrecortada que no lo sabía y, acto seguido, se levantó y se fue del recinto. Este jueves, al salir de la cancha tras su derrota, Williams también saludó al público como si estuviera despidiéndose. Sus declaraciones posteriores aumentaron las dudas sobre el futuro profesional de la tenista: “Si un día me despido, no se lo diré a nadie”, dijo, misteriosa.

Osaka accedió a su segunda final del Abierto de Australia (Efe)

“Es siempre un honor de jugar contra ella y estoy muy contenta de tener el público de nuevo”, comentó por su parte Osaka tras alcanzar por segunda vez la final en Melbourne Park, en la que se enfrentará a la estadounidense Jennifer Brady (22).

Estaba llamado a ser un duelo entre semejantes estilos, puesto que ambas tenistas construyeron su juego a partir de una extrema agresividad, en una Rod Laver Arena que contó con la presencia de un escaso público por primera vez en cinco días tras el fin del confinamiento que afectó a la ciudad de Melbourne.

“Cuando era pequeña la veía ganar todos esos títulos y ahora es diferente porque compito con ella de tú a tú”, explicó tras acercarse a la que podría ser su cuarta corona ‘slam’.





MÁS SOBRE ESTE TEMA

Histórica actuación en el Australian Open: debutó en un Grand Slam a los 27 años y llegó a semifinales

Stéfanos Tsitsipás dio el golpe y eliminó a Rafael Nadal en los cuartos de final del Australian Open

En plena recuperación: la primera foto de Fernando Alonso tras haber sido atropellado por un auto