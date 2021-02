La desafiante frase de Mbbapé a Pochettino antes de enfrentar al Barcelona que anticipó su actuación histórica

Pochettino contó que Mbappé le anticipó que ganarían en el Camp Nou

El París Saint Germain dio el golpe en su visita al Camp Nou y le propinó una dura derrota al Barcelona de Lionel Messi. Con un Kylian Mbappé en modo superestrella, el conjunto parisino triunfó 4-1 y tomó una ventaja casi decisiva de cara a la definición de la serie por los octavos de final de la Champions League que se jugará el próximo 10 de marzo en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa.

El delantero campeón del mundo con Francia en el último Mundial tuvo una actuación que lo volvió a posicionar como uno de los mejores jugadores de la actualidad: anotó tres goles y fue una pesadilla para el Barcelona. Brilló en un escenario especial porque hace pocas semanas que Mauricio Pochettino se convirtió en el DT del PSG y además porque enfrente estaba Messi.

Una vez que terminó el partido, el entrenador argentino se sentó a dialogar con la prensa y se refirió al nivel que tuvieron sus jugadores en un encuentro trascendental para las aspiraciones de un equipo que quiere volver a ser protagonista en Europa. “La confianza siempre tiene que ser absoluta. Transmitimos y lo transmiten los jugadores. Pensamos que siempre va a venir la mejor versión de cada uno de los futbolistas. En este caso, Kylian se sentía tranquilo antes del partido”, fueron las primeras palabras que emitió el ex DT del Tottenham en conferencia.

Acto seguido, Poche contó como el propio Mbappé le anticipó que iban a ganarle al Barcelona. “En el entrenamiento de ayer me preguntó: ‘¿Cuántas veces ganaste en el Camp Nou?’ Le dije: ‘Una, con el Espanyol’ y ahí me dice ‘Bueno, mañana ganarás la segunda’. Y ahora cuando terminamos, nos vemos en el campo y me dice ‘Has ganado la segunda vez aquí’”, confesó entre risas el argentino.

En la práctica del lunes, Pochettino parece indicarle a Mbappe que solo había ganado un partido en el Camp Nou como entrenador (Reuters)

En la previa al duelo por la ida de los octavos de final, Pochettino había enfrentando al Barcelona en 11 ocasiones y, cómo bien le contó el propio entrenador a una de sus figuras máximas, sólo había conseguido festejar una vez ante el combinado blaugrana. Eso ocurrió por la jornada 24 de la temporada 2008-2009 cuando el Espanyol superó a los culés por 2-1 gracias a los dos tantos de Iván de la Peña.

En su lista de enfrentamientos, el entrenador disputó nueve partidos ante el Barcelona como DT del otro equipo de la ciudad en los que sumó la mencionada victoria, tres empates y cinco derrotas. Por su parte, bajo la dirección técnica del conjunto inglés, cosechó una igualdad (1-1) y una caída (2-4) cuando jugaron por la fase de grupos de la edición 2019 de la Champions League, certamen en el que los Spurs alcanzaron la final de la competencia.

¿Cómo calificó Pochettino la actuación de Mbappé? “Está claro que es un gran futbolista, ha marcado un hat-trick y ha mostrado un gran compromiso con el equipo, sobre todo en tareas defensivas, en las que ha hecho un gran esfuerzo y ha tenido la consciencia de ayudar al equipo”, dijo el argentino.

Mbappe tuvo una actuación superlativa contra el Barcelona de Messi (Reuters)

“El fútbol es fútbol, hemos tenido un buen rendimiento, siempre sabiendo que esto dura 180 minutos. Estamos contentos con este resultado y tenemos que jugar 90 minutos con la misma intensidad y concentración, y deberemos intentar ganar el partido de vuelta. La eliminatoria se va a resolver en París”, concluyó.

