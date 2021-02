“Alguna cosa se le pegó”: un afamado técnico uruguayo se adjudicó la semilla del éxito de Gallardo y el video se convirtió viral

Juan Ramón Carrasco reveló que Marcelo Gallardo copió sus entrenamientos

Desde el inicio de su carrera como director técnico en Nacional de Uruguay, la trayectoria de Marcelo Gallardo se resume en éxito. Pero antes de arrancar su camino de entrenador, tuvo todo un proceso de aprendizaje para estar preparado y tener las herramientas necesarias para triunfar desde fuera de la cancha. Uno de sus últimos técnicos, Juan Ramón Carrasco, aseguró que el Muñeco miraba muy atento el formato de sus entrenamientos.

El actual DT de Fénix de Uruguay elogió al rendimiento de River Plate y en parte se hizo cargo del éxito del conjunto argentino. “Gallardo miró muchísimos entrenamientos nuestros. Principalmente sobre el final de su carrera, que estuvo dos meses lesionado. Yo digo, ¿no se le escapará a alguno pensar ‘algo así era Carrasco’? Y decir, ‘ah, pero si Carrasco lo dirigió el último año en Nacional... ¡o sea que alguna cosa se le pegó!’”, declaró en charla con TNU.

Vale recordar que el Muñeco salió campeón del Campeonato Uruguayo 2010-2011 con Juan Ramón como director técnico del Bolso. Durante su última temporada como jugador, Marcelo se lesionó la rodilla y estuvo cinco meses fuera de la cancha hasta que Carrasco llegó al club: lo hizo debutar y terminó siendo un pilar clave para ganar la liga local con la camiseta de Nacional.

El entrenador uruguayo hoy dirige a Fénix (Foto: EFE)

Además, no es la primera vez que el entrenador uruguayo se jacta de haber sido un formador importante en la carrera del hoy técnico de River. “Tuvimos la oportunidad de dirigirlo a Gallardo en su último año y no tengo ninguna duda de que sacó cosas del tiqui tiqui. Nosotros no somos de amontonar gente atrás; somos de presionar, de anticipar, de explotar el espacio, que aparezca el jugador y que sea vertical. Esas cosas se logran con muchísimo trabajo de cancha y él era de mirar todo eso”, reveló en Locos por el Fútbol.

Luego del ciclo de Carrasco en Nacional, la dirigencia del club decidió rescindirle el contrato y darle la primera experiencia a Gallardo en el puesto de entrenador. El Muñeco levantó el Campeonato Uruguayo 2011-2012 y a mediados de 2014 pegó el salto a River Plate donde todavía sigue al mando.

En el Millonario, Marcelo levantó cuatro título locales (Copa Argentina 2016, 2017 y 2019 junto a la Supercopa 2018) y siete trofeos internacionales (Copa Libertadores 2015 y 2018, Copa Sudamericana 2014, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019). Además, año tras año el nivel del equipo se mantiene en un alto nivel llegando a fases finales del torneo continental más importantes en reiteradas ocasiones. ¿Habrá tenido algún impacto el factor Carrasco en su ADN? Vale recordar que JR, ex mediocampista de gran talento, también pasó por el Millonario de Argentina en su etapa como jugador. Fue en la temporada 1979-1980. Luego recaló en Racing, antes de mudar su fútbol a México.

