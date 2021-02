Así jugaba Leopoldo Jacinto Luque: sus grandes goles en la Selección y en River

Así jugaba Leopoldo Jacinto Luque

Leopoldo Jacinto Luque murió este lunes pero sus goles y sus logros vivirán para siempre. El ex delantero que brilló en Unión, en River y fue pieza clave de la selección argentina en el Mundial de 1978 fue uno de los mejores artilleros de la época y los hinchas aún pueden disfrutar de sus conquistas gracias a las grabaciones de aquel entonces.

“Yo no era muy rebotero. Tengo pocos goles de esos de abajo del arco. A mí me tocaba más, y me gustaba más, hacer otro tipo de goles. (Carlos) Bianchi le puso a (Martín) Palermo ‘el optimista del gol’, porque donde se paraba, iba la pelota, y así metió muchos goles de rebote. A mí no me pasaba. La mayoría de mis goles fueron elaborados, un reflejo de mi vida. Todo me costó muchísimo”, declaró ya retirado, para que los más jóvenes supieran cómo se desempeñaba adentro de la cancha.

Ágil, veloz, fuerte en el juego aéreo, el hombre del bigote eterno era un atacante completo que llamó la atención de los grandes entrenadores de aquel momento como Juan Carlos Lorenzo, que lo dirigió en Unión, Ángel Labruna, quien lo llevó a River, y César Luis Menotti, que lo convocó para la Selección y lo unió a Mario Alberto Kempes en el ataque

El santafesino que murió a los 71 años fue autor de goles claves en el Mundial de Argentina 1978. Fueron cuatro sus festejos: ante Hungría en el debut, contra Francia y finalmente dos en el 6-0 a Perú. Con la camiseta de la Selección marcó en total 22 goles en 45 partidos.

Además, se destacó en River Plate en donde tuvo una época dorada en la que marcó 75 tantos en 176 encuentros entre 1975 y 1980 y pudo ganar varios torneos, el Nacional de 1975, los Metropolitanos de 1977, 1979 y 1980. Antes, se había lucido en Unión de Santa Fe, en donde fue figura e incluso más tarde Lorenzo quiso llevárselo a Boca.

Luque se retiró en 1986 con la camiseta de Deportivo Maipú, pero además vistió los colores de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Central Norte de Salta, Rosario Central, Racing, Boca Unidos y Chacarita, además de los equipos ya mencionados. En el exterior jugó en el Santos en 1983 y en Deportivo Tampico de México en 1981. En toda su carrera disputó 337 partidos y festejó 131 goles (0.39 de promedio).

El ex goleador murió este lunes a los 71 años, luego de haber contraído coronavirus que derivó en una neumonía bilateral cuyo desenlace fue fatal, según indicaron las fuentes de un hospital de Mendoza en donde estaba internado.

