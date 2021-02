Por su infraestructura y nivel de juego, la Liga MX está entre las mejores 10 del mundo: Javier Aguirre

El Vasco fue director técnico en España con el Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y de los combinados de Japón y Egipto (Foto: Twitter/Rayados)

Si hay alguien que conoce el fútbol mundial es Javier Aguirre. Y es que antes de regresar al fútbol mexicano, después de 20 años, pasó por varios equipos de España, liga de Emiratos Árabes y las selecciones de Japón y Egipto.

Este sábado, el experimentado director técnico de Rayados de Monterrey aseguró que por su infraestructura y nivel de juego, la Liga MX está entre las 10 mejores del mundo. Y aunque se sabe que la española, inglesa, alemana e italiana son las más reconocidas en este sentido, no especificó cuáles son las otras nueve. Así lo dijo en conferencia de prensa:

La Liga MX está entre las 10 mejores del mundo. No sabría en qué lugar ubicarla en cuanto a infraestructura, comercialización, a nivel de juego, salarios, estadios, pero yo sí sé que en estos 20 años (en los que estuvo fuera) he notado un evolución magnífica

El Vasco consideró que la infraestructura en los torneos juveniles como en la Liga Femenil son un semillero importante para nutrir a la Primera División de ambas ramas.

Estadio BBVA Bancomer de Monterrey

El torneo Sub 20, el torneo Sub 17, la participación de las mujeres en la Liga Femenil le ha dado mucho crecimiento a la Liga MX, le han dado muchísimo crecimiento a la Liga con las chicas y los jóvenes porque han nutrido, la han hecho más fuerte

“(Esto) ha dado resultados en las selecciones nacionales con dos títulos mundiales Sub 17 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 . México ha estado peleando en la Copa América, Copa Oro y no falta a los Mundiales (absolutos)”, agregó

El ex técnico de la Selección Mexicana durante los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, afirmó que el estadio de los Rayados, el BBVA, es de primer nivel y que le recuerda a los inmuebles de Italia, Alemania, España e Inglaterra.

Además las instalaciones, es muy difícil que un equipo de Primera División no tenga unas instalaciones como las que hay en Europa

Rogelio Funes Mori (Foto: EFE)

Sobre el presente de Rayados en el Clausura 2021, Aguirre reveló estar contento con la evolución de su equipo y mencionó que se encuentra en ascenso.

Más allá de los resultados y marcadores de los cuatro partidos, de nuestro primer duelo ante Atlas, al último ante Pumas, hay una evolución en posesión de balón, en coordinación ofensiva, en ocupación de espacios, verticalidad, penetración, en volumen de juego

Además, tocó el tema de las fuertes críticas hacia el delantero argentino Rogelio Funes Mori, quien lleva dos juegos sin anotar y mucha gente, especialmente aficionados piden que sea suplente, el Vasco se dijo contento con su accionar y consideró que solo es una racha que tiene cualquier delantero.

“Rogelio está en el sitio, remató al palo, tiró una arriba, no acierte el remate que mete Loba, siempre está ahí. Estoy tranquilo porque mis delanteros están ahí, el equipo está bien cubierto. Esto es de rachas, los goleadores como él arrancan con buena racha y luego llega ese tipo de rachas. Estoy contento con Rogelio, como con Vincent, Aké y el Plátano. No me obsesiona que el delantero centro haga los goles. Estamos trabajando con ellos. Estoy contento con el accionar del equipo y de Rogelio”, sostuvo.

Monterrey está ubicado en la cuarta posición en la tabla general, con 10 puntos en cuatro partidos. Este 14 de febrero se medirán al Santos Laguna, a las 19:00 horas, en Torreón.

