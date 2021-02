Lucero Cuevas no se olvida de América: “Fue la institución en la que inicié, la que me abrió las puertas”

Lucero Cuevas, delantera de León, tuvo sentimientos encontrados al enfrentarse al América, club con el que hizo historia (Foto: Cortesía/ Club León)

Lucero Cuevas, delantera de León, tuvo sentimientos encontrados al enfrentarse al América, club con el que hizo historia en la Liga MX Femenil. Esto porque fue la que anotó el tanto que le dio el empate a su equipo en la jornada pasada.

“Cuando anoté el gol fueron sentimientos encontrados. Fue la institución en la que inicié, la que me abrió las puertas. Fueron muchas cosas que pasaron por mi cabeza, pero feliz de haber marcado”, mencionó en conferencia de prensa.

Y es que la goleadora se convirtió en la primera figura de las Águilas en el campeonato femenil. Desde 2017 hasta 2019, Cueva horadó la portería en 49 ocasiones y fue la máxima anotadora de la institución, marca que rompió Daniela Espinosa el semestre pasado.

Con la anotación contra su ex equipo llegó a 58 dianas, lo que la convierte en una de las máximas goleadoras históricas de la Liga (Foto: Cortesía/ Club León)

A su vez, con la anotación contra su ex equipo llegó a 58 dianas, lo que la convierte en una de las máximas goleadoras históricas de la Liga. Sin embargo, la futbolista de 25 anotó que no se fija en estos récords.

“Independientemente de los goles, mi objetivo y la meta que me marqué al llegar aquí es entrar a Liguilla y pelear por el campeonato”, explicó la jugadora esmeralda este miércoles.

A pesar de ello, la ariete no ha empezado con el pie derecho esta campaña. Tuvieron que pasar cinco fechas para que pudiera terminar con la sequía frente al arco, aunque una lesión la marginó de un partido.

“Yo no sé cómo calificar mi desempeño. En lo personal me he sentido bien con lo que he aportado. En los juegos en los que he salido estoy satisfecha y, aunque vengo de la lesión de la rodilla, he dado lo mejor de mí”, declaró.

La oriunda de Cuernavaca señaló que la victoria frente a las azulcremas les dio un golpe anímico para enfrentarse contra las campeonas (Foto: Cortesía/ Club León)

Sobre el rendimiento del equipo, la oriunda de Cuernavaca señaló que la victoria frente a las azulcremas les dio un golpe anímico para enfrentarse contra las campeonas. “Estamos agarrando confianza para encarar el juego contra Tigres”, expresó.

La mexicana indicó que las Panzas Verdes han mostrado una mejoría en su juego, por lo que no le temen enfrentarse a las monarcas de la Liga. Recordó que, a pesar de su buen juego, las felinas no han tenido un buen inicio de torneo.

“El León tiene todas las capacidades para competir contra tigres. Línea por línea somos fuertes y Tigres no ha empezado bien el torneo, le ha costado un poquito. Hay que aprovechar de ahí; el equipo que tenga menos errores es el que se va llevar el partido”, anotó.

La mexicana indicó que las Panzas Verdes han mostrado una mejoría en su juego, por lo que no le temen enfrentarse a las monarcas de la Liga (Foto: Cortesía/ Club León)

Por último, habló sobre el buen paso del equipo de Guanajuato en el torneo, donde están en la novena posición de la tabla. Aseguró que la plantilla ha mostrado una mejoría, en comparación con el semestre pasado en el que terminaron en el lugar 13 de la Liga.

“León ha tenido una mejoría, entonces estamos preparados para enfrentar cualquier juego. Independientemente de eso, cualquier equipo de la Liga ya no es débil y los que piensas que son los más débiles, son los que dan más batalla”, apuntó.

Cueva opinó que esto se debe a la buena gestión de la entrenadora Scarlett Anaya, pues les ha dado confianza que no habían tenido en campañas pasadas. “El equipo ahora está súper unido y creo que es por la confianza que Scarlett nos genera”, finalizó.

