“Si no estás conmigo, no estás con otro”: las duras amenazas que recibió en redes sociales una jugadora de Tigres de la UANL

La defensora de 25 años es titular indiscutible en el conjunto felino (Foto: Instagram/gretae13)

La violencia de género no es un tema menor y muestra de ello es que se hace presente en todos los sectores del país, incluso en el deportivo y ante un sinnúmero de ojos.

Tal es el caso de Greta Espinoza, futbolista de Tigres de la UANL de la Liga MX Femenil, quien desde hace unos días ha sufrido supuestas amenazas en redes sociales.

Y es que la defensora felina de 25 años, ha recibido una serie de mensajes a través de Twitter bajo la cuenta @naye_fel, la cual tenía la foto de Greta como imagen de perfil.

En uno de ellos, dicho usuario aseguró que conocía el domicilio donde viven sus familiares y les haría daño, mostrando un pase de abordar de un avión con rumbo a Tijuana, saliendo de México, fechado el martes 13 del mes en curso.

Ya voy para la privada colinas de California a ver a tus papás Greta, espero ahí llegues tú o te voy a dar en donde más te duele… SI NO ESTÁS CONMIGO NO ESTÁS CON OTRO

En otro mensaje arrobó también al club Tigres: “Le haré algo a tus papás hoy, ya voy para el aeropuerto de Tijuana, pensaba ir a MTY (Monterrey) pero nel… voy directo a darte donde te duele con tus papás en la privada donde viven en la colonia Colinas de California. SI NO ME VES AHÍ LES HAGO ALGO ME VALE MADRE ”, escribió.

Hasta el momento, ni el club regio ni la Liga MX Femenil se han manifestado al respecto.

No obstante, otros usuarios manifestaron su apoyo a Greta Espinoza y pidieron denunciar la cuenta y a las autoridades iniciar una investigación al respecto. Sin embargo, dicho perfil donde procedieron las amenazas ya no existe en Twitter.

“Espero que las autoridades hagan algo contra el sujeto que se la pasa amenazando a Greta Espinoza”, “Lo que le están haciendo a Greta Espinoza, jugadora de Tigres Femenil, es inaceptable (...) La rivalidad es solo en la cancha, es momento de apoyar a Greta y a su familia”, “Lo que le ha estado pasando a Greta Espinoza últimamente es extremadamente delicado y un reflejo de lo más bajo de la sociedad”, fueron algunas de las reacciones de los cibernautas.

Cabe mencionar que hace unos días un usuario en Instagram (ricardogtz_) le advirtió a Espinoza que podría sufrir un accidente en Aguascalientes, ciudad donde jugaron esta tarde como visitantes ante las Centellas del Necaxa, sacando la victoria de 1 a 0.

Greta ya estaba en tierra hidrocálida para el encuentro de la Jornada 11, pero no alineó ni estuvo en la banca, pues regresó a Monterrey, por lo que varios fanáticos interpretaron que se trató de una medida de seguridad. Sin embargo, Roberto Medina, director técnico de las Tigres, aseguró que su ausencia fue por un problema físico:

Greta Espinoza se sintió mal físicamente, tuvimos la necesidad de darle descanso

Espinoza es titular en la zaga felina por lo que terminó su racha en 62 partidos jugando los 90 minutos, que es la racha más larga no sólo en la historia del club, sino desde la creación de la Liga MX Femenil.





