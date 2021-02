Se retiró del motociclismo con 25 años por culpa del machismo: “Gran parte de los desafíos que enfrenté se basaron en el trato despectivo hacia las mujeres”

Sharni Pinfold se retiró del motociclismo con 25 años tras padecer el machismo en las carreras (Foto: @sharnipinfold)

Hay esferas del deporte en las que las costumbres machistas están muy arraigadas y el mundo motor es una de ellas. Los paddock, las carreras y el resto de los ámbitos que comprenden estas disciplinas son dominados por hombres, por lo que a las mujeres les cuesta mucho ganarse un lugar. Fue lo que le sucedió a Sharni Pinfold, una piloto de motos de 25 años que decidió retirarse y contó sus razones en una carta en las redes sociales.

Pinfold, oriunda de Australia, que venía de hacer su mejor temporada en la categoría de Moto3 del campeonato británico de Superbike, finalmente abandonó su carrera deportiva justo antes de tener su primera experiencia en el campeonato alemán de Supersport 300.

“A lo largo de mi viaje en el deporte de motor, he vivido y he estado expuesta a muchos desafíos, algunos de los que me cuesta hablar. La mayoría de los desafíos a los que me he enfrentado se han basado en la falta de respeto y trato despectivo hacia las mujeres, cosas que sé que nunca habría tenido que experimentar de haber sido un hombre”, denunció Sharni en su Instagram.

Sharni Pinfold había competido en Australia, Gran Bretaña e iba a tener su primera experiencia en Alemania (Foto: @sharnipinfold)

Según explica en su publicación, su papá murió justo antes de que ella empezara a competir. Sus primeras carreras fueron en su país natal en 2017 y al año siguiente apostó definitivamente por el motociclismo, trasladándose a Europa. Su debut fue en Gran Bretaña, en el Mundial de SSP300, y ahora la esperaba Alemania. Pero se cansó de ser hostigada.

“Llega un punto en el que dices basta, y siento que he llegado a ese momento, siento que ya no quiero seguir expuesta a este comportamiento o a que me traten de esta manera. Esto me entristece profundamente, el mirar los desafíos de mi propio viaje y reconocer el hecho de que las mujeres que dedican sus vidas a perseguir sus sueños están siendo expuestas a esto y están siendo tratadas de esta manera. Este ha sido el factor principal que ha hecho que tomara la decisión de retirarme. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido y es una pena que no haya podido desarrollar todo mi potencial”, reconoció.

Ahora la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) ha tomado cartas sobre el asunto y, dos semanas después del anuncio de Sharni Pinfold, emitió un comunicado en el que ha defendido la igualdad de género como uno de sus grandes valores e insistió en que “la práctica del motociclismo está abierta a todos sin discriminación y condena cualquier forma de comportamiento contrario a estos valores”.

La FIM condenó el machismo contra Sharni Pinfold e investiga lo sucedido (Foto: @sharnipinfold)

“La FIM y la Federación Australiana de Motociclismo han mantenido un estrecho contacto con la joven piloto para comprender los hechos que la llevaron a tal desánimo. Nos gustaría destacar que Sharni Pinfold puede contar con el apoyo incondicional de la FIM para superar este desafío. No se tolerará ninguna forma de discriminación por motivos políticos, religiosos, sexuales o raciales. Desde 2006, la Comisión de Mujeres en Motociclismo de la FIM (CFM) ha trabajado arduamente para crear igualdad de oportunidades y promover la igualdad de trato para las mujeres involucradas en actividades relacionadas con la motocicleta”, dice el comunicado.

Incluso también habló Nita Korhonen, directora de la CFM desde 2012, quien brindó todo su apoyo a Pinfold en este pésimo momento: “La FIM no acepta ningún tipo de discriminación a nuestros pilotos, independientemente de su género. Somos una familia motociclista, todo el mundo es bienvenido. No toleraremos comentarios inapropiados o molestos.”

“Para mí sería fácil sentarme y señalar a los responsables, pero creo que la auténtica fuerza está determinada por cómo respondemos. No estoy aquí para ser una víctima, estoy aquí para defender lo que es correcto y extender este mensaje para todas las mujeres. Estoy agradecida por el apoyo y por las medidas tomadas por la FIM con el claro objetivo en la igualdad para todos. Esto es lo que defendemos”, concluyó la propia Sharni Pinfold en el comunicado de la entidad.

