“Los puntos nos dan igual. No podemos consentir este tipo de comportamientos”, sostuvo el entrenador y agregó: “No sé si este chico quiso hacerse el gracioso o tiene un problema y es así”. Candela dijo además que el motivo de suspensión es que no estaba garantizada la seguridad del referee, según el propio árbitro entendía: “Aunque poco después recapacitó y quería seguir, algo que no aceptamos”.