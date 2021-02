Ultimátum de Mercedes para Hamilton: cuál es la fecha límite para renovar su contrato

FILE PHOTO: Formula One F1 - Turkish Grand Prix - Istanbul Park, Istanbul, Turkey - November 15, 2020 Mercedes' Lewis Hamilton celebrates after winning the race and the world championship Pool via REUTERS/Clive Mason/Pool/File Photo

Todo está dado para que la novela de la Fórmula 1 llegue a su fin. Se trata de la renovación de contrato de Lewis Hamilton con Mercedes. El inglés dio el brazo a torcer sobre el plazo del nuevo vínculo, aunque la fábrica alemana ya le dio una fecha límite para firmar. Es en el mismo día que anunció la presentación de su nuevo auto, el W12 con el que el equipo germano intentará mantener su dominio.

Según informa el medio británico The Sun, Hamilton ya entró en la cuenta regresiva y la fecha máxima que le puso Mercedes es el 2 de marzo, el mismo día que se conocerá cómo es el flamante monoposto de la escudería teutona. El inglés no pudo prevalecer en los cuatro años de contrato, aunque aceptaría dos años y una opción de renovar por uno más.

Hamilton percibiría unos 55.000.000 de dólares por las temporadas 2021 y 2022. Pero así como resignó el período que él planteó, habría logrado que Mercedes le pague un extra por los derechos a la televisión y las ganancias de patrocinio del equipo.

Las partes están en un diálogo constante de manera virtual, según aseguró Toto Wolff, el jefe del equipo, quien además es amigo de Hamilton. “Nuestra relación no es solo profesional, sino también de amistad. Lewis es increíblemente importante, no solo para nuestro equipo, sino también para la marca Mercedes”, señaló el team-manager austriaco.

Mercedes es el cuarto equipo de diez que confirmó la presentación de su auto. En febrero lo harán McLaren, el 15, y Alfa Romeo, siete días más tarde. El 1 de marzo será el turno de Ferrari y en la jornada siguiente se conocerá el coche alemán.

La pretemporada comenzará el 12 de marzo en el Autódromo de Montmeló, en Barcelona, y se extenderá por dos días más. El campeonato está previsto arrancar el 28 del próximo mes en Bahréin.

“Solo tenemos una vida”

Por otro lado, Hamilton habló en el podcast Formula for Success, y dejó la siguiente reflexión: “Solo tenemos una vida. Hay que encontrar lo que te apasiona y lo que te encanta hacer. Tenés que disfrutar lo que estás haciendo. Tenés que encontrar la felicidad todos los días en lo que hacés y creo que ha sido muy importante para mí poder vivir el momento”.

“Sí, es un espacio competitivo en el que estoy, pero cuando entro en ese auto y dejo la visera, el equipo enciende el auto y salgo del garaje, tengo la sonrisa más grande. Incluso hoy, después de todos estos años de carreras”, agregó.

“Si hay un día en el que eso no sucede, no obtengo esa sonrisa, sé que está hecho y necesito pasar a otra cosa”, sostuvo. No es la primera vez que habla sobre un supuesto retiro.

También apuntó que quiere seguir inspirando a los jóvenes que lo admiran, y comentó sobre la importancia de ser un modelo a seguir. “A medida que he ido avanzando en mi carrera, nunca pensé que la gente me seguiría, me doy cuenta de la importancia para la gente de lo que estoy haciendo”, confesó.

“Sí, me encanta levantarme y trabajar con mi equipo hacia un objetivo común. Ser parte de un equipo, ser el toque final o el catalizador para lograr el éxito con el equipo, es muy emocionante”, destacó.

“Pero también es la idea de que probablemente haya un niño mirándome dándose cuenta de que también es posible (para ellos). Eso es muy emocionante para mí”, concluyó.

Todos los seguidores a los que se refirió Hamilton esperan que anuncie su renovación cuanto antes. Por lo pronto, Lewis ya sabe hasta cuándo lo esperará Mercedes.

