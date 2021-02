Javier Aguirre se sinceró tras brote de COVID-19 en Rayados: “Seríamos unos hijos de la chi... si mandamos un jugador enfermo”

Javier “Vasco” Aguirre habló por primera vez después del escándalo del brote de COVID-19 en Rayados (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Javier “Vasco” Aguirre, entrenador de Monterrey, habló por primera vez después del escándalo del brote de COVID-19 en Rayados. Aseguró que no mandaron a la cancha a algún futbolista contagiado en el encuentro contra América.

“No quisiera entrar a ningún debate estéril porque es muy insensato pensar que nosotros supiéramos algo y fuésemos capaces de mandar a un jugador al terreno de juego”, indicó el timonel en conferencia de prensa.

Con su tono característico, el mexicano bromeó un poco con sus declaraciones y fue tajante con el tema. Apuntó que la situación ya terminó, por lo que ahora están enfocados en los compromisos que tienen.

“Seríamos... insensato no es la palabra, hay otras, me sé otras pero ahorita estoy tranquilito porque ya me regañaron (risas), seríamos unos hijos de la chi... si mandamos un jugador enfermo al campo, no hay más que hablar... no hay más que hablar”, sentenció.

El Vasco aseguró que no mandaron a la cancha a algún futbolista contagiado en el encuentro contra América (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

A su vez, habló sobre el partido de contra Puebla, sus próximos rivales en el campeonato. Adelantó que los camoteros pueden ser un parámetro para sus pupilos, que hasta el momento se mantienen invictos en la campaña.

“Mañana puede ser un buen termómetro para saber si el equipo es capaz de mantener esa línea que venía consiguiendo. De Atlas a América mejoramos un poco, sin llegar a lo que pretendemos, pero vamos avanzando”, detalló.

El estratega señaló que a sus jugadores les puede faltar ritmo de juego por la suspensión de sus encuentros por el brote de coronavirus. No obstante, anotó que espera que puedan superar estos problemas este martes.

El estratega señaló que a sus jugadores les puede faltar ritmo de juego por la suspensión de sus encuentros por el brote de coronavirus (Foto: Miguel Sierra/ EFE)

“Eso se puede notar en el ritmo (ausencia de juegos), pero soy optimista porque siento al grupo, lo palpo, lo huelo y creo que tienen ganas de reaparecer, de sentirse sanos y fuertes y competitivos. Eso haremos mañana, competiremos sin lugar a dudas”, mencionó.

Por último, lamentó la baja del central César Montes, uno de los líderes en la zaga de La Pandilla. Aguirre indicó que a pesar de que estaba entrenando con normalidad, pero fue descartado para el duelo contra La Franja.

“Perdemos a un jugador importante como es César Montes, que venía trabajando, lo venía haciendo bien, vino, entrenó, no tuvo recaída (por Covid-19), pero no se sentía para el entrenamiento y lo mandamos a casa, hoy vino a hacerse una prueba y está descartado totalmente para el partido; los demás están bien para jugar”, finalizó.

Hace unas semanas Rayados informó que varios de sus jugadores presentaron síntomas después del encuentro en el Estadio Azteca contra América (Foto: Twitter/ @Rayados)

Vale recordar que hace unas semanas Rayados informó que varios de sus jugadores presentaron síntomas después del encuentro en el Estadio Azteca contra América. Más tarde, el club anunció que en su plantel había 19 personas contagiadas con COVID-19, de las cuales 11 eran futbolistas del primer equipo.

A raíz de esta situación, América externó su molestia por la situación que vive Rayados con su brote de COVID-19 en el primer equipo de la Liga MX. Esto porque varios de sus futbolistas presentaron síntomas luego del encuentro, que al final terminó confirmándose el contagio de un integrante del cuerpo técnico, dos personas del staff y tres jugadores.

El partido entre Puebla y Monterrey será este martes 2 de febrero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Cuauhtémoc y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TV Azteca.

