“Representamos a Tigres y a nadie más”: la polémica de Nahuel Guzmán previo al debut en el Mundial de Clubes

Nahuel Guzmán ha sido una de las piezas clave para el éxito del conjunto regio (Foto: Gustavo Becerra/ Cuartoscuro)

A unos días de que los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) hagan su debut en el Mundial de Clubes enfrentando al Ulsan Hyundai, equipo originario de Corea del Sur, Nahuel Guzmán encendió la polémica luego de unas declaraciones en el Aeropuerto de Qatar.

Luego de un viaje de 24 horas, el conjunto regio pisó tierras mundialistas y el primer reto al que se enfrentaron fueron las pruebas PCR de COVID-19. Antes de instalarse en el hotel, los dirigidos por Ricardo “Tuca” Ferreti recibieron los resultados de dichas pruebas realizadas a 54 integrantes de la comitiva.

¡Excelentes noticias nos acaban de dar en Qatar! Toda la delegación salió negativa en las pruebas de COVID-19 que nos hicieron al llegar a tierra mundialista. ¡Vamos los Tigres! #TigresEnQatar #EstoEsTigres”, publicó el equipo en su cuenta personal de Twitter.

Ante este panorama, el equipo de André Pierre Gignac y Luis Quiñones podrán iniciar su etapa física y de preparación para su primer enfrentamiento el próximo 4 de febrero.

Por su parte, Nahuel Guzmán, uno de los arqueros más importantes de la Liga MX, hizo una declaración en relación a quién representan los Tigres en este campeonato del Mundial de Clubes.

“Este es un Mundial de Clubes, vamos a representar solamente a Tigres y no vamos a representar a nadie más que quiera colgarse de nuestras tetas”, sentenció el arquero argentino.

En contraste, Nico Sánchez, defensor de los Rayados del Monterrey, equipo rival de los Tigres, habló sobre este tema y recalcó a quién representaron cuando les tocó participar en el Mundial de Clubes de 2019.

En 2019, Monterrey se enfrentó contra el Liverpool (Foto: REUTERS/Ibraheem Al Omari)

“Si bien Monterrey no representa a todos los equipos de la Liga MX, si sabemos que la manera de jugarle al Liverpool no se lo esperaba nadie, no por Monterrey, sino por la liga mexicana. Nosotros ayudamos y aportamos nuestro granito para el crecimiento del fútbol mexicano y evidentemente deseo que a Tigres le vaya bien, porque queremos que la Liga MX siga creciendo”, declaró Sánchez en conferencia de prensa.

Héctor Huerta, periodista de ESPN, también decidió posicionarse al respecto y le respondió al guardameta de los Tigres.

“Así es Nahuel, no lo vamos a cambiar, pero para mi es una declaración desafortunada, ya que le guste o no Tigres compite en la liga mexicana. En este caso Tigres representa a su confederación que es la Concacaf y a la Liga MX”, señaló Huerta en el programa SportsCenter.

Hay que recordar que el conjunto regio logró su pase al Mundial de Clubes tras vencer al LAFC, equipo de la Major League Soccer (MLS) con el que disputó la final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los felinos se posicionan dentro del top 3 de los clubes con más valor de la Liga MX, con 59.4 millones de euros. (Foto: Twitter/ @TigresOficial)

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarket, con estos nombres los felinos se posicionan dentro del top 3 de los clubes con más valor de la Liga MX, con 59.4 millones de euros.

En cuanto al Ulsan Hyundai FC, primer rival de “La U”, la nómina es de solo 18.4 millones de euros. Incluso son el participante más débil en este rubro; esto a pesar que el equipo es propiedad de la casa automotriz del mismo nombre.

Ni hablar del conjunto del Bayern Munich, equipo campeón de Europa, que tiene un plantel valuado en 893.5 millones; es decir, más de 15 veces el costo que el club mexicano, y más de nueves veces que del carioca.

