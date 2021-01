Increíble final en la NBA: metió dos triples en los últimos ocho segundos y su equipo logró un triunfo épico

2 triples en 8 segundos

La NBA suele entregar finales electrizantes. Si un partido tiene un resultado abierto y uno de los equipos cuenta con un jugador desequilibrante, todo puede pasar en la mejor liga de básquet del planeta. El último caso se dio en el triunfo de los Portland Trail Blazers ante los Chicago Bulls, gracias a los dos triples de Damian Lillard en los últimos ocho segundos. El milagro les permitió a los locales imponerse por 123 a 122.

El base de los Blazers consumó una remontada asombrosa en el cotejo disputado en el estadio United Center. Su equipo perdía por cinco puntos. La primera de las agónicas anotaciones fue más de un metro afuera de la zona de tres puntos. Luego su compañero Gary Trent Jr. le disputó la pelota a Zach Lavine, la figura de los Bulls, el equipo donde en los años 90 hizo historia Michael Jordan. Hubo un salto y el hombre de Portland cacheteó el balón hacia la posición de Lillard, que levantó sus brazos y envió la pelota hacia la canasta.

El héroe del día, de 30 años, terminó el partido con 44 puntos, con 8/17 desde el arco, cinco rebotes y nueve asistencias. Ante las importantes ausencias de Jusuf Nurkic y CJ McCollum, Lillard estuvo bien secundado por Enes Kanter, que acabó con 22 puntos y 11 rebotes, y Trent, que hizo 18 tantos.

Por los Bulls, Lauri Markkanen fue el mejor con 31 puntos. Zach LaVine aportó 26 y Coby White, 20. Sin embargo, nadie pudo frenar el éxtasis triplista de Lillard y los Blazers terminaron dan vuelta el marcador.

Lillard es uno de los más destacados en la NBA en los epílogos abiertos y cuyo resultado final se decide en los últimos segundos. Es un especialista en las concreciones de tres puntos y suele lanzar desde la mitad de la cancha con facilidad. Su porcentaje de aciertos ronda el 40 por ciento.

Entrenamiento de Damian Lillard

Pero Damian no se conforma con esporádicos triunfos agónicos. Tiene la mente fija en poder ser campeón con los Blazers. “Tenemos que ir realmente por la búsqueda del título, que no seamos una organización que se conforme con llegar varios años seguidos a Playoffs o con crear una gran cultura. Hagamos todo lo posible para darnos una chance real, tratamos de traer la gloria de regreso a Portland. Ha pasado mucho tiempo y quiero ser parte de eso, me levanto para eso cada mañana, me cuido, me preparo... Todos los pasos que he dado en mi carrera son pensando en salir a competir al más alto nivel y ganar un campeonato para esta ciudad y organización”, aseguró.

Portland Trail Blazers está séptimo en la Conferencia Oeste, que tiene en la quinta posición a Denvers Nuggets, el equipo del argentino Facundo Campazzo.

El jugador de Portland debutó en la NBA con este equipo en la temporada 2012/2013 y en 2013 fue reconocido como el mejor debutante. Cinco veces fue elegido para el All-Star (Juego de las Estrellas). En la 2019-2020, promedió 30,0 puntos (40,1% triples en 10,2 intentos), 4,3 rebotes, 8,0 asistencias y 1,1 robos en 37,5 minutos en Fase Regular.

En el último partido volvió a ser clave para el resultado final de su equipo. Es un jugador desequilibrante y puede decirse que él ganó el pleito ante los Bulls.

Todos abrazan a Damian Lillard, el héroe de Portland ante Chicago: (David Banks-USA TODAY Sports).

