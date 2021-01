Una ex ciclista fue vetada de su equipo por posar para una revista erótica

La ex ciclista posó para la tradicional revista Playboy (Instagram: @taragins)

Tara Gins se dedicó toda su vida al ciclismo. La belga que participó en el último tiempo como profesional en el UCI Women’s Continental Team Memorial causó un revuelo internacional luego de ser vetada de su equipo por posar para la tradicional revista erótica Playboy.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y las autoridades de la entidad a la que iba a representar en su nuevo rol de directora decidieron expulsarla por considerar que su postura fue “inapropiada”.

Además de su profesión como deportista, ella también se desempeñaba como directora del equipo amateur S-Bikes AGU de su país y uno de sus últimos proyectos la involucraba con un conjunto profesional. Por lo tanto, cuando recibió la notificación de su salida, Tara Gins denunció públicamente lo ocurrido con un mensaje claro: “Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino, en el que entrenaría con jóvenes ciclistas y de élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por una foto mía. No me importa que el trabajo se haya anulado. Probablemente sea lo mejor”, escribió la deportista en sus redes sociales.

“No quiero trabajar con quien no vea las capacidades que tengo. Al parecer, las fotos son inapropiadas, pero no le hacen daño a nadie”, agregó la belga de 30 años que en su etapa como ciclista representó a equipos reconocidos como Lares – Waowdeals y Health Mate – Cyclelive Team.

“Ya he vivido muchas cosas negativas con los jefes de equipo o los masajistas. Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento”, reveló la experimentada deportista, quien además denunció los constantes destratos que sufrió a lo largo de su carrera: “En todos los años que he corrido he vivido malas experiencias. Me han agredido literalmente. En más de una ocasión me besó algún compañero del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente”.

Si bien Tara Gins no se pronunció con lo que hará en el futuro, la belga aprovechó para agradecer el apoyo incondicional de sus seguidores y minimizó el hecho de que se hayan mostrado las fotos en las que posó para Playboy y el calendario que protagonizó: “Quiero agradecer todos los mensajes de cariño y afecto que me enviaron y dejar esto atrás lo antes posible”, concluyó.

