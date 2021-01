Santiago Solari aseguró conocer la grandeza de América desde que jugó contra ellos en River Plate (Foto: Twitter/ @ClubAmerica)

Santiago Solari, nuevo entrenador del América, aseguró que se puede sentir la “grandeza” del club hasta siendo rival de los azulcremas. Recordó que en su tiempo como jugador se midió dos veces contra ellos, por lo que conoce la vivencia que relata.

“He enfrentado dos veces a América en mi carrera; una cuando era muy joven, yo jugaba en River Plate y fue en Copa Libertadores, la otra fue contra Atlante. Recuerdo que uno vive la grandeza de este club cuando la enfrenta y juega en ese estadio tan imponente, con esa afición tan increíble que por ahora no podremos tener con nosotros”, mencionó en conferencia de prensa este jueves.

Sin embargo, el estratega argentino reconoció que el aliento de la hinchada no será suficiente para conseguir los objetivos. Apuntó que sus pupilos necesitan disciplina y trabajo para poder llegar a tener éxitos dentro de la cancha.

“Los procesos son esto, trabajo. Quiero aclarar que lo que escriba es a título personal y lo que comento ahora, es mi opinión como entrenador de América. Es impensable poder llegar a dar resultados sin trabajo, no hay manera de pensarlo sin disciplina, sin orden ni trabajo, una cosa lleva a la otra, no llega por generación espontánea”, anotó.

El sudamericano indicó que siempre se puede mejorar el funcionamiento del equipo. Con eso en mente, Solari explicó que intentando mejorar lograrán los títulos que la institución está acostumbrada.

“Siempre hay que mejorar, todos tenemos que mejorar. Al tener el privilegio de tener salud y trabajo en algo que nos apasiona, tenemos la oportunidad de que cada año que comienza, intentar ser un poco mejores y si somos un poco mejores en humildad, trabajamos más y nos sacrificamos más, estaremos más cerca de generar títulos”, detalló.

A su vez, el estratega albiceleste habló sobre las plazas de extranjeros, ya que los Águilas tendrán que prescindir de los servicios de alguno de sus jugadores. Subrayó que aún queda tiempo para el cierre de fichajes (31 de enero), donde buscarán un acomodo para Roger Martínez y Andrés Ibargüen.

“Cuando la plantilla esté cerrada, podemos ver quién no será registrado. La Liga empieza dentro de dos días y yo trabajo con el plantel que tengo hoy. Cuando se defina la plantilla a final del mes, trabajaré con los jugadores disponibles en ese momento”, señaló.

Por último, no quiso dar detalles del rendimiento de la plantilla, así como de los refuerzos Mauro Lainez, Pedro Aquino y Alan Medina. Sin embargo, adelantó que el ex de León no está al 100% luego de su positivo a COVID-19.

“Bien, pero los vi muy bien a todos, incluso los que vienen saliendo de lesiones. Todos han podido trabajar muy bien, a excepción de Aquino que viene saliendo del COVID y le tomará tiempo llegar al nivel físico óptimo”, concluyó.

Vale recordar que los azulcremas debutarán contra Atlético de San Luis este sábado 9 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México). La cancha será la del Estadio Azteca y la transmisión televisiva estará a cargo de la cadena TUDN.

Además de que será el primer encuentro del semestre para ambos clubes, los dos equipos estrenarán técnico en el banquillo. Santiago Solari por parte de América, mientras que los tuneros tendrán al uruguayo Leonel Rocco.

