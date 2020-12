Sorpresa en Inglaterra: un ex Barcelona podría sumarse al Leeds de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa necesita reforzar su equipo para la segunda mitad de la temporada (Reuters)

Ha sido un comienzo de temporada irregular para el Leeds que conduce el argentino Marcelo Bielsa. El equipo que comenzó su campaña en la Premier League con apenas una derrota en los primeros cuatro juegos, fue vapuleado en su última presentación por 6 a 2 por el Manchester United y la realidad marca que está siete puntos por encima de la zona de descenso, por lo que desde la institución entienden que los refuerzos que lleguen en el invierno europeo serán claves.

En este contexto, y a días de que se abra la ventana de transferencias (2 de enero) desde Inglaterra especulan con la posibilidad de que el equipo sume un refuerzo de lujo, o al menos así lo anticipó el periodista Graeme Bailey de 90min. Según su información Adama Traoré está cerca de desembarcar en el conjunto dirigido por el rosarino.

El encargado de gestionar su incorporación es nada menos que Victor Orta, director de fútbol del Leeds, quien en 2016 llevó al ex extremo español al Middlesbrough. Sin embargo, para destrabar su salida del Wolverhampton, la institución necesitará más de USD 45 millones, cifra que le permitiría comenzar a negociar por el jugador que tiene contrato hasta 2023 con su actual club.

Todo surge porque el propio Traoré ha perdido continuidad en la actual temporada y como en 2021 se celebrará la Eurocopa, necesita sumar minutos para poder ser tenido en cuenta dentro de la lista de la selección de España, a la que ya fue convocado este año por Luis Enrique para dos compromisos por la Liga de las Naciones de la UEFA. La estrella de los Wolves ha sido titular solamente en siete partidos de esta Premier League y no ha logrado anotar ni brindar una asistencia. En la campaña anterior, en donde fue una de las figuras del campeonato, marcó seis tantos y dio 12 asistencias.

Traoré es uno de los futbolistas físicamente más fuertes de Europa (Reuters)

El ex futbolista surgido del Barcelona que debutó bajo la tutela de Josep Guardiola y estuvo en el club hasta 2015, es conocido por ser uno de los futbolistas más fuertes de la Premier. Este año fue justamente consultado por su físico en una entrevista del diario español AS: “Mi trabajo de gimnasio lo guía el preparador personal que me lleva. Pero no hago pesas. Mi genética es así y hace que mi musculatura crezca muy rápido”, remarcó el atacante con ascendencia africana. “Hago otros ejercicios. Cada persona tiene que adaptarse lo que le va mejor a él. Yo hago bastante core, abdominales excéntricos, poleas... El secreto está en conocer tu cuerpo y adaptar el entrenamiento a tus condiciones físicas”.

“He ganado en musculatura con el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Es un equilibrio de todo. Mi cambio físico, la evolución, también ha sido por necesidad. Con 15 años tuve problemas en las rodillas, con una tendinitis que no me dejaba hacer mi juego ni explotar mi velocidad. También una pubalgia incómoda. Ahí comencé a fortalecer en el gimnasio. Era muy explosivo y necesitaba hacer un trabajo más específico para evitar lesiones”, explicó en esa charla y agregó: “La alimentación es fundamental y lo considero una parte más, muy importante, del entrenamiento. El agua, aunque yo en los partidos no bebo mucha, es vital. Mantener el nivel de agua en el cuerpo es fundamental para un deportista. Intento variar los platos y tener una alimentación variada, sana y equilibrada. Lo mismo puedo comer un poco de paella que un plato típico de Mali con salsa de cacahuetes y arroz integral”.

El Leeds volverá a jugar el domingo, cuando reciba al Burnley, uno de los que pelea por mantener la categoría, por la jornada 15 de la Primer League y luego cerrará el año ante el West Bromwich, que actualmente está en zona de descenso y apenas ganó uno de sus 14 partidos.

