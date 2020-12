“Son gente muy cerrada”: acusan a José Ramón Fernández de racismo por comentarios sobre Rumanía

José Ramón Fernández reveló que en TV Azteca lo traicionaron (Captura YouTube ESPN)

José Ramón Fernández, uno de los más experimentados y reconocidos periodistas deportivos en México, fue señalado por la embajada de Rumanía de proferir comentarios racistas durante una transmisión de la cadena ESPN.

Ionuț Vâlcu, encargado de negocios a.i. de la Embajada de Rumanía en México, exigió que el experimentado comunicador ofrezca una disculpa pública por los comentarios que hizo cuando habló sobre el reciente incidente de racismo en la Champions League protagonizado por el cuarto árbitro rumano Sebastian Colțescu.

“Es una pena pero hay gente... los rumanos por ejemplo, que no entienden de eso. Son gente muy cerrada, muy alejada del bloque central europeo, y ellos siguen pensando igual que antes. Es muy difícil...” fueron las palabras de José Ramón durante una emisión del programa Cronómetro.

José Ramón Fernández salió de TV Azteca en 2006

La representación diplomática de Rumania en México indicó que tomó nota con “gran sorpresa” y “decepción” de los comentarios de José Ramón, especialmente porque vienen de un “periodista consagrado” que debería tratar con más profesionalismo este tipo de situaciones:

“Por esta razón, quisiera transmitirle nuestro profundo malestar, toda vez que se tratan de afirmaciones de carácter inaceptable que no hacen más que situar al Sr. Fernández en el mismo nivel de racismo al que crítica”, escribió Ionuț Vâlcu en la misiva. “El público de ESPN Deportes se merece un periodismo de calidad y profesional”, concluyó.

El origen de la polémica ocurrió el pasado martes en el minuto 22 del partido entre el Paris Saint Germain (PSG) y el Basaksehir de Estambul, suspendido a los 16 minutos del primer tiempo

Colțescu, oriundo de Craiova, de 43 años, fue el protagonista del escándalo que recorrió el mundo. Pierre Webó, ex jugador y actual segundo entrenador del equipo turco, lo acusó de llamarlo “negro” y ambos equipos decidieron no continuar con el partido.

“Cuando hablas de alguien blanco no dices ese blanco, ¿por qué le dices ‘negro’ cuando se trata de alguien negro?”, le recriminó al árbitro el jugador visitante Demba Ba.

El episodio se generó cuando Colescu quiso identificar a Webo para una sanción disciplinaria del árbitro principal, Ovidiu Hategan. “El negro de allá. Ve y fíjate quién es. Es el negro que está allá. No es admisible que se comporte así”, fue la polémica frase. El Basaksehir escribió en sus redes sociales “no al racismo” y Paris Saint Germain replicó el mensaje desde sus cuentas.

Según informó el portal rumano ProSport, lo primero que hizo Coltescu fue llamar a sus familiares para expresar sus sensaciones y dar su versión de lo sucedido. “Solo trato de ser bueno. No voy a leer ningún sitio de prensa estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, eso espero”, confesó el árbitro, según comentaron sus allegados al citado medio.

