El particular elogio de un histórico de la NBA a Facundo Campazzo: “Se va a agarrar a las piñas antes de que lo avergüencen”

Faltan algunas horas para el estreno de Facundo Campazzo en la NBA. Esta noche, desde las 23 (hora argentina), su equipo, los Denver Nuggets, recibirán a los Sacramento Kings en el inicio de la temporada 2020-2021 y el base se convertirá en el jugador argentino número 13 que saldrá a la cancha en la historia de la mejor liga de básquet del mundo.

Después de firmar un contrato por los próximos dos años con una de las franquicias que llegó a las finales de la Conferencia del Oeste en la burbuja que se disputó en el complejo de Disney la pasada campaña, Campazzo se sumó a un equipo que volverá a ser contendiente al título de la NBA. Y rápidamente, el ex conductor del Real Madrid irrumpió en en el plantel y se ganó la confianza del entrenador Michael Malone y de las estrellas de Denver, Jamal Murray y Nikola Jokic.

Frente a este escenario y en la previa del debut del cordobés en la liga estadounidense, un histórico entrenador de la NBA que hoy es uno de los principales analistas de la cadena ESPN, llenó de elogios a Campazzo. Jeff Van Gundy, que dirigió durante varias temporadas a los míticos New York Knicks, destacó el desembarco del base argentino.

“Es un competidor jodido. Va a provocar quilombos en todos los partidos” , confesó el ex coach en un nuevo podcast que se llama “The Lowe Post” y que conduce el periodista especializado de básquet Zach Lowe.

“En todos los partidos va a generar cosas... está en su naturaleza. Así es como llegó a ser un jugador tan extraordinario. Se va a agarrar a las piñas antes de que lo avergüencen” , agregó el actual analista de la NBA.

El ex entrenador de 58 años, hermano de Stan, hoy director técnico de los New Orleans Pelicans, aprovechó el segmento para hacer un profundo análisis sobre las virtudes del juego del base de la selección argentina que fue uno de los baluartes del combinado nacional en el subcampeonato mundial que consiguió la Albiceleste en China 2019.

“Este tipo puede salir de un pick-and-roll y tirarle un caño al pívot. Campazzo ve esas cosas. Esto lo hace porque siempre pudo jugar con ese estilo, pero también con fundamentos” , dijo Van Gundy.

Campazzo, al que el propio Murray apodó Spiderman por la rapidez en sus manos para conducir el balón en ataque y robar en defensa, tendrá su estreno en la NBA. Pero sólo será el comienzo de un fin de año cargado de acción para el hombre que irrumpió en la Liga Nacional argentina con la camiseta de Peñarol de Mar del Plata.

El segundo partido en el intenso calendario de 72 encuentros que tendrá Denver durante la campaña será en un día especial. El equipo de Campazzo cerrará la jornada de festejos por la Navidad como local frente a Los Ángeles Clippers, el equipo que lidera Kawhi Leonard y Paul George: con televisación de ESPN, desde las 00.30 del sábado 26 (hora argentina), el base cordobés volverá a ver acción.

A continuación, también en Denver, el 28 de diciembre la presentación será ante los Houston Rockets, la franquicia que tiene al máximo anotador de las últimas tres temporadas James Harden, entre sus filas. Este enfrentamiento se podrá seguir por el canal NBA TV. Unas horas más tarde, el 30, el último finalista de la Conferencia del Oeste viajará a California para jugar contra Sacramento. Ya en el primer día del 2021, los Nuggets volverán a salir a la cancha ante Phoenix Suns en casa.

Después de visitar el 3 de enero a los Minnesota Timberwolves, que tiene al ex base argentino Pablo Prigioni como uno de sus asistentes técnicos, dos días más tarde, Denver los recibirá en su estadio. El 5 de enero, ese partido será transmitido para Latinoamérica a través de DirecTV Sports. El 8, una vez más en el Ball Arena, Campazzo se volverá a ver las caras contra un viejo conocido, también ex Real Madrid: Denver recibirá a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic. Acto seguido, el equipo del argentino viajará a la costa Este para enfrentarse en días consecutivos a los Philadelphia 76ers (9 de enero) y un día más tarde, Facundo pisará uno de los estadios más famosos del mundo: jugará ante los New York Knicks en el Madison Square Garden.

Llegó la hora de la verdad para Campazzo. Después de sorprender a todos con su juego eléctrico, tanto que una de las estrellas del equipo lo denominó Spiderman, el básquet argentino y de toda la región no ve la hora de ver a Facundo en acción contra los mejores jugadores del mundo en la NBA.

