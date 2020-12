Lewis Hamilton habló de las consecuencias físicas que padece tras superar al coronavirus

El piloto británico publicó una imagen con un texto en su Instagram (REUTERS)

Pasaron 21 días después de que la escudería Mercedes anunció públicamente que Lewis Hamilton había dado positivo de coronavirus y se perdería el GP de Sakhir, ya que debería cumplir con el protocolo de aislamiento.

Afortunadamente, superó la enfermedad sin grandes complicaciones y logró estar en la última carrera del año en Abu Dhabi, en la cual logró un tercer puesto por detrás de Max Verstappen y Valtteri Bottas. Tras la carrera, y después de diez días de confinamiento, dio sus primeras sensaciones: “Físicamente me afectó de forma masiva, nunca me sentí tan fundido, mi cuerpo no estaba bien”.

Ahora, tras dar por finalizada oficialmente la temporada, y a la espera de su decisión acerca de su futuro en la F1, el piloto británico reveló las verdaderas consecuencias que padece.

“He perdido 6 kilos en los últimos dos meses, 4 de los cuales los perdí cuando tuve la Covid-19. He perdido mucho músculo, y empezar desde un punto de peso muy bajo ahora no es divertido, pero estoy determinado a recuperar mi fuerza y estar al 100% de nuevo. Sin dolor no hay triunfo”, reveló Hamilton a través de su cuenta de Instagram y con una foto ejercitándose.

“Fue realmente una semana entre las más duras que he vivido en mucho tiempo”, aseguraba anteriormente tras pasar una semana en aislamiento. En su ausencia fue el joven George Russell el que se sentó en el monoplaza de Mercedes para afrontar el anteúltimo GP de la temporada.

El siete veces campeón de la Máxima fue uno de los tres pilotos que contrajo el virus (Checo Pérez y Lance Stroll, los otros) y también está adentro de los 79 positivos detectados en los 80 mil test que realizó la competencia al personal durante el año.

Hamilton se proclamó campeón de la F1 por séptima vez en su historia (REUTERS)

A pesar del gran cerco que se armó para la seguridad de los involucrados en la F1, el presidente de la FIA, Jean Todt, consideró que la pandemia podría seguir golpeando al mundo del deporte motor: “La vacuna será buena para todos, pero puede haber cambios en varios calendarios, no solo en el de la Fórmula 1. En mi opinión, la mitad del año no será como habríamos esperado en una temporada normal”.

La semana pasada, la entidad que rige a la competencia presentó el próximo calendario del 2021, el cual será el más extenso de la categoría. Contará con 23 Grandes Premios, los cuales darán inicio en Australia el 23 de marzo y concluirán el 5 de diciembre, nuevamente en Abu Dhabi.





