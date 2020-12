Lionel Messi tuvo un emocionante gesto con un fanático del Barcelona y el video se hizo viral

Messi le entrega una camiseta a un aficionado





El pasado miércoles, Barcelona sufrió para superar a la Real Sociedad. Tras comenzar el partido abajo gracias al gol de William José, el equipo culé dio vuelta el marcador antes del final de la primera etapa por los tantos de Jordi Alba y el neerlandés Frenkie de Jong. El triunfo por 2-1 le permitió a los catalanes ponerse a seis unidades del líder, Atlético Madrid.

Pero más allá de la victoria, la otra gran noticia de la noche se produjo en las adyacencias del estadio. Ante la imposibilidad de poder asistir al mítico Camp Nou, los aficionados se reúnen en las afueras de la cancha para seguir las acciones a la espera de poder ver a sus ídolos una vez que salen con sus autos de las instalaciones del club catalán.

Así fue que, después de jugar los 90 minutos del partido, Lionel Messi salió con su coche. Parado en un semáforo, el capitán del conjunto blaugrana fue abordado por un simpatizante que, ventanilla de por medio, le dijo: “Messi, buen partido, eh. ¿Me puede dar la…”. Acto seguido, y antes que el hincha termine de pedirle su camiseta, el número 10 del Barcelona giró hacía el asiento del acompañante y tomó una casaca .

¿Cuál fue la reacción del aficionado? “No jodas Messi... Messi, te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo, Messi. Muchísimas gracias, Messi”, decía el joven. En un momento, el astro argentino lo vuelve a mirar y le agradeció con un gesto con su cabeza sus palabras. “¡Me dio Messi la camiseta, el mejor del mundo!”, expresó el fanático del Barcelona que publicó el video en su cuenta de la red social Tik Tok bajo la denominación fcbkyrylo y que fue difundido por el clásico programa deportivo español El Chiringuito TV.

Lionel Messi festeja uno de los goles de su equipo frente a la Real Sociedad (REUTERS/Albert Gea)

A pesar del triunfo, Messi no pudo cumplir con el objetivo histórico que persigue y en el que intenta igualar a un ícono del fútbol mundial como lo es el brasileño Pele. Leo no pudo convertir un gol y sigue a un tanto del récord de O Rei, quien con el Santos marcó en 643 ocasiones en 757 presentaciones, cifra que ningún otro futbolista ha alcanzado en un mismo club.

Más allá de no poder anotar, y a pocas horas de haber quedado detrás del pocalo Robert Lewandowski en la votación como el mejor futbolista de la temporada en la gala del premio The Best que eligió la FIFA, Messi volverá a salir a la cancha y tendrá una nueva chance de superar al tres veces campeón del mundo con la selección de Brasil. Este sábado, en condición de local, el delantero argentino se enfrentará junto a su equipo al Valencia.

Mientras se habla de su futuro -en las últimas horas su padre, Jorge Messi, desmintió haber mantenido un contacto con el Paris Saint Germain por la posible contratación de cara a la próxima temporada y a la lucha por sus servicios sigue pendiente el Manchester City inglés-, de un momento a otro el astro albiceleste va a lograr un nuevo récord en su gloriosa carrera.

