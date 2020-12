“Le va a seguir dando alegrías a este club”: Nicho Sánchez celebró la llegada de Javier Aguirre a Monterrey

El Vasco reconoció que está preocupado por la incertidumbre que ha causado esta enfermedad (Foto: Twitter/ @CDLeganes)

En la imagen un registro de Nicolás Sánchez (i), defensa argentino del club mexicano de fútbol Rayados de Monterrey, quien anotó el gol de la victoria de su equipo 2-1 sobre Mazatlán FC . EFE/Miguel Sierra/Archivo

Después de dar a conocer que Javier Aguirre será el nuevo técnico de Monterrey, el defensa Nicho Sánchez destacó la inteligencia del Vasco para llegar a Rayados y tomar el reto de dirigirlos, además anticipó que habrá alegrías con el nuevo DT.

El jugador expresó su alegría en rueda de prensa donde destacó la importancia del plantel que tienen y la inteligencia del equipo de trabajo que llega a Monterrey junto con el Vasco Aguirre.

“Le va a seguir dando alegrías a este club, esa confianza que nos da nosotros se la vamos a devolver y vamos a volver a pelear el campeonato”, fueron sus palabras sobre el Vasco Aguirre en rueda de prensa.

También habló sobre la capitanía y señaló que hasta el momento es de Dorlan Pabón, pues no se ha hecho ningún cambio con el director técnico respecto a ese tema.

(Foto: Twitter/ @Rayados)

“La responsabilidad que tenemos los más grandes va más allá del gafete. Yo soy uno de los jugadores más grandes, entiendo la responsabilidad que tengo con mis compañeros y no necesito llevar el gafete”, señaló sobre la capitanía y el liderazgo del equipo.

El jugador comentó la desilusión de quedar descalificados antes de iniciar la liguilla y destacó que es la primera vez en cuatro años que sucede, mencionó que van a trabajar fuerte y quieren que el último partido sea diferente.

Nicho habló sobre su contrato que termina en junio y que aún no ha dialogado con el club. “Respecto a mi contrato, terminó en junio, no tengo la necesidad de estar hablando con el club de eso, mi cabeza está en ir campeonato a campeonato, torneo a torneo y dar el máximo, ya después en junio se verá, no tenemos ningún apuro”, comentó el jugador.

El Vasco ya tuvo su presentación con Rayados, donde se mostró bromista y divertido. Javier también habló sobre una conversación que tuvo donde aseguró que se encuentran en buenas manos. Y agregó que no se le ocurre que Gerardo Martino pueda salir de la Selección. Agregó que le planteó volver al Tri, pero el mantiene el compromiso con Monterrey de dos años y espera cumplirlos con títulos, que la gente salga contenta.

El técnico mexicano del CD Leganés, Javier Aguirre, durante el encuentro correspondiente a la jornada 29 de primera división. EFE/Alberto Estévez.

Después de casi dos décadas sin dirigir en México, Javier Aguirre regresó a su país natal para estar al mando de los Rayados de Monterrey. La noticia impactó por la gran carrera en el extranjero.

El mediocampista de los Tigres de la UANL, Guido Pizarro aseguró que la llegada del Vasco es beneficio para el campeonato mexicano. “Independientemente que sea el equipo Monterrey o cualquier institución que fiche a una entrenador de la calidad de Aguirre es algo positivo para la Liga, bienvenido”, comentó en rueda de prensa el lunes.

El futbolista originario de Argentina aseguró que la salida de Antonio Mohamed fue algo inesperado. Pero aseguró que es un timonel con jerarquía en el balompié mexicano.

Mientras que Rayados quedó eliminado en la ronda de repechaje para la clasificación a la liguilla y no se encuentra participando en la Concacaf. Por lo que muchos de sus seguidores consideraban que ser eliminados había sido un fracaso.

