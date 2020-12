Canelo Álvarez buscará unificar en 2021 sus títulos en las 168 libras

(Foto: Steve Marcus/Getty Images/AFP)

El boxeador Saúl Álvarez tiene como meta para el 2021 unificar los títulos en su categoría, de las 168 libras, lo cual sería el primer mexicano en ser campeón supermedio de todos los organismos.

En entrevista para TUDN, el mexicano indicó: “Ya se hizo la pelea con (Callum) Smith pero después de eso nos tenemos que sentar y ver bien por dónde nos vamos a ir. Eddy Reynoso y yo queremos a corto plazo unificar los títulos en las 168 libras, esa es la tirada que tenemos, es algo que nadie ha logrado en México y muy pocos en la historia de boxeo y nos encantaría, estamos con ese objetivo”.

Aunque previamente, el pugilista mexicano se enfrentará el 19 de diciembre al británico Callum Smit, en el Estadio Alamodome, en San Antonio, Texas. En dicho enfrentamiento se disputará el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo.

El pugilista mexicano mencionó que “a finales de 2019 empezamos a hacer pláticas y teníamos a Callum Smith, Saunders y Golovkin, obviamente en otros países, pero sucedió lo de la pandemia y se vino abajo todo, y luego lo de la demanda y todo”, añadió. Álvarez tiene una marca de 53 victorias, 1 derrota y 2 empates.

(Foto: Instagram/canelo)

El último combate fue en noviembre del 2019, cuando enfrentó a Sergey Kovalev, pelea en la que obtuvo el título mundial semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En tanto, Smith subirá al ring tras un año de inactividad, en su última pelea derrotó por decisión unánime a John Ryder.

Para Saúl será la primera pelea como agente libre, fue en septiembre que se dio a conocer que llegó a un arreglo con Golden Boy Promotions y la plataforma de streaming DAZN, las cuales demandó.

El originario de Jalisco anticipó que la pelea de este fin de semana será de alto nivel y en la que buscará ganar por la vía del nocaut.

Por el momento, no ha existido un cruce de declaraciones entre ambos, Canelo Álvarez aclaró que no lo ha escuchado o visto que diga algo malo. “A mí no me gusta hablar de mis rivales o diciendo cosa malas, cuando de verdad lo siento pues sí lo hago […] pero yo voy a hacer mi pelea y me estoy preparando para él, normal”.

(Foto: Instagram/canelo)

La pelea podrá seguirse por DAZN en Estados Unidos y en México por TV Azteca y TUDN. En el Estadio Alamodome, en San Antonio, Texas, estarán presentes 12,000 fanáticos, el precio de los boletos va de los USD 105 a los USD 1,005.

Los boletos sólo se comercializaron vía electrónica, ya que fue una de las medidas que se implementó para el evento, además de que los asistentes deberán usar cubrebocas, a la entrada se les aplicará gel antibacterial y se les tomará la temperatura y se respetará la sana distancia.

