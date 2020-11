“Queremos hacer Canelo Promotions”: Saúl Álvarez habla sobre su futuro y su próxima pelea

El combate del mexicano consiguió más rating en México que la última final de la Liga MX (Foto: AFP)

El pugilista Saúl Álvarez Barragán tiene como objetivo subir al ring en diciembre, ya que no quiere terminar el presente año sin pelar. La último combate fue en noviembre del 2019, cuando enfrentó a Sergey Kovalev.

“Hay grandes posibilidades (de pelear este año), no quiero terminar el 2020 sin una pelea, es mucho tiempo para mi inactivo, no he durado más de un año sin pelear […] No me importa si es en navidad o el 19 de diciembre, lo que me importa es pelear este año, cualquier día. Estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa pelear”, aseveró Saúl Álvarez en entrevista con TV Azteca.

El que varios boxeadores lo quieran enfrentar, refirió que es un halago. “Es normal, cuando estás en el número 1, todos quieren pelear contra el número 1. Me motiva mucho más”. Evaluará qué contrincante está listo para la fecha que indicado, para que se concrete su regreso con una pelea de campeonato. Entre los posible se ha mencionado al estadounidense Caleb Plant, actual campeón mundial de peso supermediano de la FIB.

El viernes 6 de noviembre, el entrenador y manager, Eddy Reynoso comunicó que el boxeador mexicano es un agente libre, “por los que estamos listos para continuar con su carrera […] en breve estaremos anunciado fecha, rival y sede”.

Entre los posibles contrincantes que se han mencionado podría enfrentar Canelo Álvarez está Caleb Plant. El boxeador mexicano puntualizó que en los siguiente días confirmará a su oponente (Foto: instagram/calebplant)

De acuerdo con ESPN, tras una larga negociación con Golden Boy Promotions acordaron dejar en libertad al deportista, dicha relación entre ambos comenzó en enero del 2010.

Fue el 9 de septiembre que se dio a conocer que Canelo, como también se le conoce al pugilista, demandó a la promotora Golden Boy y DAZN por incumplimiento e interferencia de contrato.

Saúl registra un récord de 53-1-2, de las cuales 36 las ganó por la vía del nocaut. Y es campeón en tres divisiones: medio, supermedio y semicompleto. Cabe señalar que la demanda que interpuso fue con el objetivo de volver a pelear.

Álvarez, de 30 años, acotó para TV Azteca que la demanda fue por la demora de las peleas, “me tenían sin pelear y había detalles. Lo que quiero es seguir peleando y hacer historia. Tuvimos que hacer la demanda, nos salió bien, porque se hicieron las cosas como se debía, con prudencia y decisión”.

Saúl Álvarez ha trabajado con Eddy Reynoso desde que comenzó su carrera (Foto: Instagram/canelo)

Aunque no dio muchos detalles sobre el arreglo entre ambas partes, precisó que lo importante “no era el dinero, era seguir mi carrera. Lo importante es que estoy contento porque quedé como agente libre y puedo seguir con mi carrera”.

Pero el deportista originario de Jalisco también busca mandar un mensaje al resto de los boxeadores en relación al hecho de que en un punto de su carrera deben exigir lo que les corresponde.

“Es dejar un golpe de autoridad para que los peleadores que van subiendo, sepan que, en algún momento de nuestra vida, tenemos que ponernos en una posición dura y difícil para que nos respeten nuestros derechos como peleadores”, puntualizó.

En relación a la forma en la cual manejara su carrera ahora. El plan entre Reynoso y Álvarez será convertirse en promotores. “Queremos hacer Canelo Promotions y colaborar con otras promotoras”, explicó el atleta mexicano. La situación que ahora vive la describió como uno de los mejores días en su carrera.

(Foto: Instagram de Saúl "Canelo" Álvarez)

Lo que buscaría el boxeador es poder realizar las pelear que la gente quiere ver, sin tener restricciones por un empresa, “quiero seguir haciendo buenas peleas […] Quiero lo mejor para mi carrera y dejar una legado grande en el boxeo, también en el ambiente que rodea al deporte, que los peleadores que van subiendo aprendan, que tengan esa motivación y un ejemplo seguir”.

Al atleta le gustaría pelear en otros escenarios, entre lo que contempla Japón o en alguna nación en territorio europeo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Seguir los pasos de Mayweather o buscar otra promotora: cuál es el mejor camino para Saúl “Canelo” Álvarez

“Yo pongo lo demás que falta”: la espectacular donación de Canelo Álvarez a los niños con cáncer de un hospital de Puebla

Canelo Álvarez demandó a Golden Boy y DAZN por incumplimiento de contrato, para poder “volver al ring”

De la confianza irrestricta a la demanda: por qué la relación Canelo Álvarez - Óscar de la Hoya atraviesa sus horas más bajas