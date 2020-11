“El dinero es lo de menos, yo amo el boxeo”: Canelo explicó por qué rompió su multimillonario contrato con Golden Boy Promotions y DAZN

Después de meses de conflicto con sus promotores y socios de transmisión, Saúl “Canelo” Álvarez se convirtió hace unos días en agente libre, una decisión que, de acuerdo con analistas, le costará mucho dinero pero le ayudará en su camino a convertirse en uno de los mejores boxeadores en la historia de México.

Si bien es cierto que de la mano de las empresas Golden Boy Promotions y de DAZN, el pugilista de 30 años de edad se embolsó cerca de USD 85 millones por sus últimas tres peleas donde salió triunfante (Rocky Fielding, Daniel Jacobs y Sergey Kovalev), este año no pudieron cumplirle un buen combate, en gran medida por la pandemia de coronavirus (COVID-19) que azotó al mundo.

Y es que según el propio Álvarez, más allá de la cuestión económica, lo que más deseaba era mantenerse vigente y seguir peleando en este 2020 con los mejores boxeadores de otras promotoras. Así lo reveló la noche de este martes en entrevista con Azteca Deportes:

Para mí el dinero es lo de menos, obviamente siempre quiero tener a mi familia bien y me subo a dar la vida por algo, por tener una vida mejor. Pero la verdad es que amo el boxeo y para mí el dinero es lo de menos (...) Creo que me va a ir mucho mejor como agente libre

Y es que si de algo ha sido muy criticado el jalisciense a lo largo de su trayectoria, tanto por expertos como por usuarios en redes sociales, es que Óscar de la Hoya, dueño de su ex promotora, solía elegir cuidadosamente a sus rivales para que el público no lo viera caer en el ring. Sin embargo, parece que ahora el objetivo de “Canelo” es buscar combates con puros pugilistas de élite.

Voy a poder hacer las mejores peleas y ahora sí que yo decidiré cada una de las cosas en cuestión de negocio y creo que me va a ir mucho mejor. Confío en Dios y siempre he dicho que lo que se hace bien no puede salir mal y nos va a ir mejor, eso lo tengo por seguro, pero al final lo que quiero es poder trabajar con todos los promotores y poder hacer las mejores peleas para el público