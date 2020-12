Con dos goles y una asistencia, Lucas Zelarrayán se convirtió en el héroe del Columbus Crew que se coronó campeón de la MLS

Zelarrayán fue la figura y el Columbus Crew se coronó campeón de la MLS

Dicen que el sacrificio entrega su premio. Y el caso de Lucas Zelarrayán es un claro ejemplo de dicha afirmación. El ex Belgrano sufrió una dura etapa durante la pandemia, pero él siempre se mostró agradecido al Columbus Crew por la manera en que siempre fue tratado junto a su familia en la franquicia de Estados Unidos.

“El apoyo de parte del club ha sido total, ya que estoy con mi esposa e hija en una nueva ciudad y con un idioma que aún no dominamos” había dicho la figura que en su último compromiso le devolvió a la entidad todo el afecto que recibió desde su arribo. “Hay un gran grupo de gente en la ciudad de Columbus, todos me enviaron mensajes, me llamaron para consultarme cómo estaba y para ponerse a disposición por si necesitaba algo. En cuanto al club, siempre tuve personas encima que me ayudaron con cualquier duda, la verdad es que me siento muy cómodo y me han hecho sentir como en familia” habían sido sus declaraciones cuando llegó desde el Tigres de México.

Anoche, el ex Pirata brilló con dos goles y una asistencia para que el equipo se imponga por 3 a 0 frente a Seattle Sounders y logre un nuevo título de la Major League Soccer (MLS).

El Columbus Crew conquistó la edición 25 de la liga de fútbol norteamericana gracias a una producción notable del argentino en Ohio. Su premio se dio justamente frente al campeón defensor.

Estadio: Columbus Crew (Columbus)

Árbitro: Jair Marrufo (USA)

Goles: Zelarrayan (25, 82), Etienne (31)

Formaciones:

Columbus Crew: Eloy Room - Harrison Afful, Jonathan Mensah, Josh Williams, Milton Valenzuela - Luis Díaz (Waylon Francis 90), Aidan Morris, Lucas Zelarrayan, Artur (Fatai Alashe 88), Derrick Etienne (Héctor Jiménez 83) - Gyasi Zerdes. DT: Caleb Porter.

Seattle Sounders: Stefan Frei - Alex Roldan (Kelvin Leerdam 60), Yeimar Gómez, Shane O’Neill (Jimmy Gerardo Medranda.

Los 10 últimos ganadores de la MLS:

2020: Columbus Crew

2019: Seattle Sounders

2018: Atlanta United

2017: Toronto FC

2016: Seattle Sounders

2015: Portland Timbers

2014: LA Galaxy

2013: Sporting Kansas City

2012: LA Galaxy

2011: LA Galaxy

Los equipos con más títulos de la MLS:

5: LA Galaxy - 2002, 2005, 2011, 2012, 2014

4: D.C. United - 1996, 1997, 1999, 2004

2: Seattle Sounders - 2016, 2019

2: Columbus Crew: 2008, 2020

2: Houston Dynamo - 2006, 2007

2: Sporting Kansas City - 2000, 2013

2: San Jose Earthquakes - 2001, 2003

