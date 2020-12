“Hoy les calló la boca”: el incisivo reclamo de Ignacio Ambriz por las críticas en contra de Rodolfo Cota

“Hoy les calló la boca”: el incisivo reclamo de Ignacio Ambriz a la prensa por sus críticas en contra de Rodolfo Cota ( Foto: Especial / Cuartoscuro)

Rodolfo Cota, portero del equipo escarlata de León, vivió una intensa semana llena de reclamos y de frustrantes teorías de la conspiración que lo involucraban en un supuesto caso de acuerdos para dejarse meter un gol en la semifinal de ida en contra de las Chivas.

Durante el partido, Cota tuvo una mal achique dentro del área grande, mismo que culminó con un penal en contra y un gol de JJ Macías para empatar el marcador e irse al partido de vuelta 1-1, con el tanto de visitante respirándoles muy cerca.

Tanto la gente, como los medios de comunicación advirtieron de posibles mensajes a través de gestos y movimientos de ojos que le habrían indicado a Macías el ángulo al que debía ir dirigida la pelota; el gol, señalaron, habría sido completamente planeado, situación que ya fue completamente desmentida.

Sin embargo, el equipo dirigido por Ignacio Ambriz venció al representativo de Guadalajara 1-0 en el estadio Nou Camp y se convirtieron en los primeros finalistas del torneo Guard1anes 2020, a la espera de un rival entre los Pumas de la UNAM o la Máquina del Cruz Azul.

El tema de Cota no quedó en el tintero, pues Nacho Ambriz culpó a la prensa por el mal manejo de la información, y aseguró que las falsas acusaciones afectaron al futbolista, pero también a su familia, sus hijos, esposa o padres.

Rodolfo Cota (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

El veterano director técnico de la institución escarlata finalizó con una reflexión del gran trabajo que hizo su portero durante ambos encuentros, además de asegurar que sus atajadas y profesionalismo callaron varias bocas rumbo a la final del campeonato.

“Creo que lidiaron demasiado, y sí los responsabilizo a ustedes de lo de Cota. Yo creo que no se vale, ustedes de repente dicen que esto es un show. Esto no es un show para los hijos de Cota, la esposa de Cota, los papás de Cota. Esto sí me molesta muchísimo. Mucha gente, seguro no me equivoco, fue la prensa lo que medió a la afición, también ellos se equivocaron en criticar a Cota. Esto no se vale, esto es futbol y cuando se trate de jugar al futbol, el primero que va a defender a sus jugadores, soy yo. Hoy Cota les ha callado la boca a muchos sobre lo que es Cota como un profesional del futbol.

Por su parte, la institución deportiva le mostró su apoyo al arquero cuando las críticas comenzaban a abrumar los ánimos. El primero de ellos fue Jesús Martínez, presidente del representativo de Guanajuato, quien le mandó un mensaje al meta por medio de sus redes sociales.

“En la vida hay que poner las manos por las personas que queremos, admiramos, y nos defienden SIEMPRE (las mayúsculas son de él)”, escribió el directivo en su cuenta oficial de Twitter.

El desempeño del portero en el primer encuentro de la semifinal fue puesto en duda por un error al provocar el penal del empate (Foto: Captura de pantalla)

A su vez, el equipo le dio una sorpresa al guardameta durante uno de los entrenamientos de la semana. En una de las porterías del Estadio León colocaron una manta con la leyenda: “Aquí ataja Rodolfo Cota, el mejor portero del mundo”.

Tras avanzar a la final, el portero del equipo se mostró entusiasmado y lejos de tirar el ánimo al piso, aseguró en un tuit que nunca dejará de soñar:

Jugar futbol es algo que he hecho desde niño, un sueño que cumplo cada día que entro a la cancha. Nada hará que deje de soñar y disfrutar, junto a estos compañeros que creen y confían en mí como una familia. ESTAMOS EN LA FINAL

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Chivas vs León: Rodolfo Cota se equivocó y provocó el penal con el que empató JJ Macías

“Aquí ataja el mejor portero del mundo”: el emotivo mensaje de apoyo a Rodolfo Cota tras su error contra Chivas

Con la diferencia mínima, León se convirtió en el primer finalista del Guard1anes 2020