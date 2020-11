“Después de lo que pasó hoy. Un podio más o un podio menos, no importa. Lo importante es que Grosjean está con nosotros”: Sergio Pérez

Sergio Pérez no logró sumar su segundo podio sucesivo, tras fallas en el motor de su monoplaza (Foto: Reuters/Bryn Lennon)

Una falla en el motor impidió que Sergio Pérez (Racing Point) ocupar un lugar en el podio en el Gran Premio de Bahrein, carrera en la que el francés Romain Grosjean logró salir prácticamente ileso después de un aparatoso accidente.

Fue en la vuelta 54 que comenzó a salir humo del monoplaza de Pérez y posteriormente fuego, situación por la que tuvo abandonar la carrera, cuando ocupaba la tercera posición.

“Después de lo que pasó hoy (accidente de Romain Grosjean) pones todo en perspectiva. Un podio más o un podio menos, no importa. Lo importante es que Grosjean está con nosotros […] No teníamos idea de la falla del motor”, declaró Checo Pérez, para Sky Sports.

Por otra parte, concluyó una racha del mexicano de carreras sucesivas en la zona de puntos. Al no lograr acumular puntos, descendió a la quinta posición en el Campeonato de Pilotos, con 100 unidades, aunque la diferencia con el cuarto lugar que lo ocupa Daniel Ricciardo es de 2 puntos.

Sergio Pérez abandonó el Gran Premio de Bahrein tres vueltas antes de que concluyera la carrera (Foto: Reuters/Kamran Jebreili)

El podio de la carrera número 15 lo conformó Lewis Hamilton (Mercedes), en la segunda posición concluyó Max Verstappen (Red Bull) y Alex Albon (Red Bull) en tercero.

El piloto mexicano comenzó la carrera en la quinta posición, pero en la primera vuelta logró ubicarse en la tercera posición, al superar a Valtteri Bottas (Mercedes) y Alex Albon.

Segundos después del inicio de la carrera fue suspendida tras un incidente en la curva tres, el monoplaza del francés Romain Grosjean (Haas) tocó el del ruso Daniil Kvyat (Alpha Tauri) y se desvió de su trayectoria para irse directo contra la valla de protección de Circuito de Bahréin.

El monoplaza se partió en dos y la parte del habitáculo quedó envuelto en llamas. El piloto galo logró salir prácticamente ileso, y de forma inmediata fue auxiliado por personal médico. Se reportó que tenía quemaduras en manos y rodilla y fue trasladado al hospital. Los fanáticos de la F1 eligieron a Grosjean como el piloto del día.

(Foto: Reuters/Bryn Lennon)

La carrera fue detenida por aproximadamente 80 minutos. Al reiniciarse la carrera, Lance Stroll, coequipero de Pérez, también abandonó la carrera al terminar volcado en la pista, por un contacto con Daniil Kvyat, quien fue sancionado con 10 segundos por dicho incidente.

La siguiente carrera en el calendario de la principal categoría del automovilismo se realizará en también en el Circuito de Bahréin (Gran Premio de Sakhir), será el 6 de diciembre y la última fecha se realizará en el Circuito de Yas Marina el 13 de diciembre.

Opciones en el futuro de Sergio Pérez

El piloto mexicano indicó el pasado jueves que las opciones para continuar en la Fórmula Uno para la siguiente temporada se limitan a la escudería Red Bull, pero si dicha opción no se concreta se tomará un año sabático.

“Sólo hay una opción. Ya lo he dicho antes, he estado aquí durante muchos años. Quiero seguir adelante, creo que estoy en la cima de mi carrera. Pero también quiero seguir adelante con una razón, con un plan, con un buen proyecto, así que creo que si no hay un buen proyecto que mantenga mi motivación para dar el cien por cien, prefiero no tomarlo”, reiteró en conferencia de prensa del 26 de noviembre.

