“Si dejo el deporte, me voy con mucho orgullo”: Sergio Pérez habló sobre su incierto futuro en la Fórmula 1

Tras su segundo puesto en el Gran Premio de Turquía, el piloto mexicano aseguró que ha logrado una carrera llena de éxitos (Foto: Ozan Kose/ Reuters)

El futuro del piloto Sergio “Checo” Pérez sigue siendo una incógnita. El mexicano aún no tiene un acuerdo con alguna escudería para la próxima temporada, a pesar de ser unos de los deportistas más rentables de la categoría en el presente año.

Sin embargo, Checo calificó esta complicada situación como un orgullo, pues logró sobresalir en la máxima categoría del automovilismo. Señaló que la carrera de Estambul es una prueba de su desempeño y eso basta para irse en paz.

“Si tengo que dejar el deporte, puedo irme con mucho orgullo, ya que he respondido con el material que he tenido. No mucha gente puede tener una carrera así. Así que veremos qué pasa, pero estoy en paz conmigo mismo”, declaró para el sitio oficial de la Fórmula 1.

Pérez ha tenido una de las mejores temporadas de toda su carrera en la máxima categoría del automovilismo (Foto: Tolga Bozoglu/ Reuters)

Y es que Pérez ha tenido una de las mejores temporadas de toda su carrera en la máxima categoría del automovilismo. Esto lo confirmó el fin de semana pasado cuando terminó en segundo lugar del Gran Premio de Turquía, celebrado en la ciudad de Estambul.

El piloto azteca aseguró que en la presente campaña pudo haber conseguido más podios. Sin embargo, recordó que aquellas carreras que perdió por contraer el COVID-19 fueron un factor clave para no mostrar más triunfos en la temporada.

“Ha habido cosas que hubieran podido salir mejor. Debería de tener dos podios esta temporada, debería de tener muchos más puntos. Perderme dos carreras no fue ideal en un campeonato tan corto, pero en general estoy agradecido especialmente con el nivel de consistencia durante el año o durante los años”, externó.

Ross Brawn, director de la Fórmula 1, lamentó que el hasta ahora representante de Racing Point no tenga equipo (Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters)

Ahora el futuro del mexicano sigue siendo incierto. Además, la llegada del alemán Sebastian Vettel como nuevo piloto de Racing Point fue una advertencia de que el tiempo de Checo en la competencia podría llegar a su fin.

Ante esta situación, Ross Brawn, director de la Fórmula 1, lamentó que el hasta ahora representante de Racing Point no tenga equipo. Señaló que sería una pérdida para la competencia internacional dejar ir a uno de sus mejores conductores en la actualidad.

“Pérez hizo una gran actuación en Turquía. Ya lo he dicho antes, sería una tragedia que no continuara en F1 el año que viene. Merece un lugar en la parrilla, diría que es más que merecido”, escribió el dirigente en su blog para el portal de la Fórmula 1.

Esto por el gran desempeño del mexicano, que ostenta el cuarto puesto en la clasificación general con 100 puntos. Sólo está por debajo del holandés Max Verstappen (170 unidades), el finlandés Valtteri Bottas (197) y el inglés Lewis Hamilton (307).

Checo terminó en segundo lugar del Gran Premio de Turquía, celebrado en la ciudad de Estambul (Foto: Ozan Kose/ Reuters)

A su vez, está por encima de corredores como su mismo sustituto Vettel (13°) o su coequipero canadiense Lance Stroll (11°). Sus perseguidores más cercanos son el polaco Charles Leclerc (5°) y el australiano Daniel Ricciardo (6°), a quienes les lleva tres y cuatro unidades respectivamente.

En ese contexto, el ex director técnico de Ferrari mandó un mensaje a todas las escuderías que conforman la competencia. “Si tu equipo quiere un piloto competitivo para aprovechar cada oportunidad, Pérez es tu hombre”, añadió.

Vale recordar que Pérez ha sido ligado en varias versiones periodísticas con Red Bull. Esto porque podría ocupar la plaza del tailandés Alex Albon, quien tiene 70 puntos en la campaña y no ha generado presión al primer piloto, Max Verstappen.

