¡Una vuelta más con esos neumáticos y creo que habrían explotado!: Checo Pérez se sube al podio del Gran Premio de Turquía

Sergio Pérez sumó su noveno podio en su carrera en la Fórmula Uno (Foto: REUTERS/Ozan Kose)

El mexicano Sergio Pérez concluyó en la segunda posición en el Gran Premio de Turquía, lo cual significó su noveno podio en su carrera en la Fórmula Uno.

Es la tercera ocasión en su carrera que ocupa el segundo lugar en el podio, fue en el 2012 cuando terminó en dos ocasiones en dicha posición: Malasia e Italia. En tanto la última vez en la que ocupó un lugar en el podio fue en el 2018, en Azerbaiyán (tercero).

En tanto, Lewis Hamilton (Mercedes) ocupó la primer lugar, además sumó su séptimo campeonato en la F1 y el tercer sitio fue para Sebastian Vettel (Ferrari)

“Ha sido de locos. Una vuelta más y creo que los neumáticos hubieran reventado”, indicó Pérez, quien hizo una parada en pits y fue en la vuelta 10. “Hemos cuidado los neumáticos, especialmente en el final. El equipo ha hecho un gran trabajo con la estrategia”. Habrá que recordar que la carrera pasada, en el Gran Premio Emilia Romagna, un cambio de neumáticos 10 vueltas antes de concluir la carrera lo alejó de la posibilidad de ocupar un lugar en el podio.

Sergio Pérez logró su primer podio de la temporada y sumó el noveno en su carrera en la Fórmula Uno (Foto: Twitter@F1)

El mexicano comenzó la carrera en el circuito de Estambul en la tercera posición, mientras que su coequipero Lance Stroll que inició en la primera posición, terminó en la novena posición.

Entre los detalles en el podio estuvo que los organizadores colocaron del lado del segundo lugar la bandera de Alemania y en el tercer sitio la de México.

Entre las personas que felicitaron al piloto de Racing Point estuvo Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de América Móvil y de Grupo Carso, escribió en redes sociales: “Qué carrerón, Sergio Pérez, y gran podio para México. Bravo Checo”.

Con el resultado de Turquía, Pérez acumula 100 unidades en el Campeonato de Pilotos, que lo colocan en la cuarta posición, de mantenerse entre las primeras cinco posiciones podría significar el resultado obtenido en una temporada para el mexicano.

Sergio Pérez compartió el podio con Lewis Hamilton y Sebastian Vettel (Foto: Reuters/Tolga Bozoglu)

Además, su resultado colaboró para que la escudería Racing Point se ubique en la tercera posición en el Campeonato de Constructores, con 154 unidades.

Año sabático entre las opciones de Checo Pérez

A pesar de los resultados obtenidos en la presente temporada, el piloto mexicano aún no tiene asegurada su participación para el próximo año en la Fórmula Uno.

“Todo se está dando tan tarde ahora y parece que conoceré si sigo en la Fórmula 1 o no bastante tarde en el año. Así que creo que un año sabático es una opción. Pero veremos qué sucede en las próximas semanas”, comentó Pérez en conferencia de prensa previa al Gran Premio de Turquía (12 de noviembre).

(Foto: Reuters/Tolga Bozoglu)

Fue en septiembre que Checo anunció que no continuaría en el equipo, el cual para el siguiente año llevará el nombre de Aston Martin. A pesar de que en el 2019 había firmado un contrato por tres años.

Sergio, de 30 años, no habla sobre si se trata de una injusticia el no poder pilotar para el próximo año y refiere que es parte de la F1 y “siempre he sabido que es así. Creo que puedo considerarme un privilegiado, porque he tenido una gran carrera hasta ahora. Si llega el caso de que deba dejar el deporte me puedo ir con mucho orgullo, porque he entregado el máximo con el material que he tenido y no mucha gente puede tener una trayectoria así. Veremos que sucede”.

