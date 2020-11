“No podemos seguir pensando en la parálisis”: Alfaro se dijo satisfecho por la apertura al público en el estadio Akron

La prueba piloto del protocolo sanitario que se empleó en la apertura del Estadio Akron para el duelo entre Chivas y América, fue calificada como perfecta por Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, asimismo destacó el seguimiento de las medidas por parte de los asistentes.

La noche del 25 de noviembre se permitió el acceso de aficionados al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2020, en el que Guadalajara ganó 1-0 al equipo que dirige Miguel Herrera. Al inmueble operó a12% de su capacidad.

Alfaro explicó en entrevista para W Radio que el reto para el gobierno era evaluar cómo operaba un modelo y dar esos pequeños pasos de ensayo para ver cómo en un espacio al aire libre establecen protocolos para atender eventos de mayor tamaño.

El gobierno podrá dar seguimiento a las personas que asistieron al partido en caso de que exista algún caso positivo.

Se hicieron las cosas bien, no podemos seguir pensando en la parálisis. Voy a defender esa idea permanentemente, cómo vamos a seguir avanzando poco a poco y con cuidado […] creo que ayer fue un buen ejercicio piloto exitoso, la gente se comportó con mucha responsabilidad

En la entidad que se evalúa la aplicación de protocolos para actividades que se realizan al aire libre y posteriormente se enfocarán a las actividades en espacios cerrados.

El aval de abrir la puerta del estadio de fútbol generó críticas y observaciones por parte de las autoridades sanitarias federales, ya que recordaron que el acuerdo para permitir el acceso de público en un estadio fue que dicha posibilidad se podría contemplar si la entidad se encontraba en amarillo o verde en el semáforo epidemiológico.

Ante los cuestionamientos en relación a si fue una medida equivocada permitir el acceso a un estadio de fútbol, Enrique Alfaro respondió que en ocasiones se olvida que detrás de las actividades recreativas hay muchas fuentes de empleo y derrama económica que tiene relación con la recuperación de la economía del estado. Cabe señalar que Jalisco reactivó su economía en un 95 por ciento.

“Esa tensión que se genera entre la economía y el cuidado de la salud, es con lo que estamos lidiando los gobiernos y estamos haciendo ensayos”, precisó.

Por otra parte, en caso de que el club Guadalajara acceda a las siguientes fases de la Liguilla descartó la posibilidad de ampliar el aforo permitido en el Estadio Akron.

No. No estaría pensando en esa lógica de mayor capacidad. Creo que tenemos que pensar que no podemos desbordarnos en optimismo, porque eso sí sería un error