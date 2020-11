Héctor Moreno reveló que Chivas y Pumas se han acercado para regresarlo a jugar a la Liga MX

Después de una gran carrera en el fútbol europeo, Héctor Moreno es uno de los deseos para varios clubes de la Liga MX (Foto: Jake Roth/ USA TODAY Sports)

Después de una gran carrera en el fútbol europeo, Héctor Moreno es uno de los deseos para varios clubes de la Liga MX. Con 31 años, el defensor ya ha tenido acercamientos para su regreso a México.

Así lo confirmó el mismo zaguero este lunes en una entrevista con W Deportes. Contó que tuvo contacto con José Luis Higuera y Mariano Varela, directivos de las Chivas de Guadalajara, así como con gente de los Pumas de la UNAM, de donde surgió como profesional.

“Lo he comentado alguna vez que he hablado con gente de Chivas, con José Luis antes y ahora con Mariano, y creo que no hay ningún problema en decirlo. Con gente de Pumas he hablado”, comentó.

Sin embargo, el futbolista del Al-Gharafa de Qatar indicó que ha declinado volver a su país natal. Aseguró que en la nación asiática está cómodo con su vida y carrera, al igual que su familia.

El defensor mexicano aclaró que por ahora no ha pensado dejar el Al-Gharafa de Qatar (Foto: Al Gharafa)

“Nunca hemos hablado siquiera de dinero, sólo me han preguntado la disponibilidad y la misma pregunta ‘¿volverías a México?’, y lo he dicho ahora mismo no, estoy bien donde estoy, mi familia está bien donde estoy”, aseguró.

El también defensor de la selección mexicana apuntó que siempre tiene las puertas abiertas para cualquier oferta. Esto porque el futuro es impredecible y siempre es bueno tener ofertas de diferentes lugares.

“Me gusta dejar las puertas abiertas en todos lados, que se fijen en ti para llevar a tu equipo es algo de agradecer y dejo las puertas abiertas porque no sé que pase en el futuro”, señaló el jugador azteca.

Moreno explicó que su cambio de equipo tendría que ser un buen proyecto para su carrera. Aseguró que buscaría el éxito deportivo por encima de pensar que es el fin de su tiempo en las canchas.

Moreno contó que tuvo contacto con las Chivas de Guadalajara y con los Pumas de la UNAM (Foto: Jake Roth/ USA TODAY Sports)

“Tengo claro que si yo voy a México, o a cualquier lugar donde vaya, que sea de un nivel óptimo para poder rendir y no solamente decir que voy a ir a retirarme o ir de vacaciones”, externó el central.

El defensor oriundo de Culiacán, Sinaloa, tiene una gran experiencia en su carrera. Después de su éxito en los Pumas de la UNAM, inició su aventura por Europa, donde ha estado en grandes clubes como AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, Roma y Real Sociedad.

A su vez, a nivel selección, suma dos Copas Oro y fue campeón del Mundial de Perú 2017 en la categoría Sub-17. Ha participado en tres Copas del Mundo a nivel mayor, así como en dos Copas Confederaciones y en una Copa América.

Héctor Moreno se encuentra concentrado con el Tricolor en Austria (Foto: Martin Meissner/ AP)

Mientras tanto, Héctor Moreno se encuentra concentrado con el Tricolor en Austria. Vale recordar que esta es la segunda gira de la selección mexicana por el Viejo Continente del 2020, además de ser la última aparición del conjunto azteca en el año.

El mexicano podría ver minutos contra la selección de Japón este martes, después de no haber tenido acción en la victoria sobre Corea del Sur (3-2) el sábado pasado. Con la repentina baja de César Montes, el timonel Gerardo “Tata” Martino podría darle minutos en la cancha.

El partido entre México y Japón será este martes 17 de noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro será celebrado en el UPC-Arena, principal estadio de fútbol de la ciudad de Graz en Austria.

