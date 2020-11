El hospital de la selección mexicana: Héctor Herrera y César Montes son baja por lesión; Tecatito Corona en duda para el partido contra Japón

Héctor Herrera presenta una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Este martes, la selección mexicana se medirá contra su similar de Japón. Sin embargo, el conjunto que dirige Gerardo “Tata” Martino sufre varias bajas para el encuentro que será celebrado en Austria.

La primera de ellas es la de Héctor Herrera, mediocampista del Atlético de Madrid. Esto lo dio a conocer la dirección general deportiva del Tricolor por medio de un comunicado de prensa este lunes.

“El jugador del Atlético de Madrid presenta una lesión en el músculo bíceps femoral del muslo izquierdo, por lo que no podrá tener actividad en el partido ante Japón; por tal motivo, se determinó que regrese a su club para que continúe con su rehabilitación”, indica el texto.

El Tata Martino apuntó que no van a arriesgar a jugadores que no estén al 100% (Foto: Henry Romero/ Reuters)

Sobre la lesión del mediocentro, el Tata Martino apuntó que no van a arriesgar a jugadores que no estén al 100 por ciento. Destacó que, si los futbolistas presentan molestias, es mejor descartarlos de la convocatoria y no afectarlos.

“Elegiremos a los jugadores que estén al 100% físicamente. No arriesgaremos a ningún futbolista. En el caso de Héctor evaluaremos de que, si ya no está en condiciones de jugar, que es casi un hecho, evaluaremos la situación de desafectarlo, no tiene caso que siga con nosotros si ya está descartado”, mencionó en conferencia de prensa.

Más tarde, a través de otro comunicado, la dirección general deportiva confirmó la segunda baja para el duelo contra el combinado asiático. En esta ocasión fue César “Cachorro” Montes, defensor de los Rayados de Monterrey.

La dirección general deportiva confirmó la baja de César “Cachorro” Montes (Foto: Jim Dedmon/ USA TODAY)

En el documento se explica que el zaguero tuvo una molestia en la zona inguinal derecha. Esta lesión fue diagnosticada clínicamente, con apoyo de estudios de ecografía y resonancia magnética, “lo que no le permitió seguir con las actividades de la Selección Nacional de México”.

“Ha presentado mejoría importante clínicamente y, en comunicación con el servicio médico del Club Monterrey, se determinó que concluya la recuperación en su equipo, por lo que viajará mañana a México”, destacó el organismo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

A su vez, Jesús Manuel “Tecatito” Corona está en duda para el duelo contra la selección del Sol Naciente. El cuerpo médico aún analiza la participación del extremo del Porto de Portugal, confirmó el estratega argentino.

“'Sí, está siendo evaluado y monitoreado permanentemente por el cuerpo médico, lo vamos analizando desde el mismo sábado, una vez terminado el partido con Corea y esperaremos al día de mañana. Obviamente, como dije antes, en ningún caso correremos ningún tipo de riesgo con algún futbolista, así que él (Tecatito) entra dentro de ese grupo de futbolistas”, mencionó el entrenador.

Jesús Manuel “Tecatito” Corona está en duda para el duelo contra la selección del Sol Naciente (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

A estas se les suma la del capitán Andrés Guardado, que llegó con una lesión a la gira por Austria. El mediocampista del Betis regresó este domingo a España para continuar su rehabilitación por una lesión muscular.

A diferencia de las dos primeras bajas, desde un principio el Principito sabía que no tendría participación con el Tri. Sólo acudió para rehabilitarse con el fisioterapeuta Carlos Peçanha, además de aportar su liderazgo, pues no formaba parte de la lista de convocados.

Vale recordar que Alfredo Talavera, portero de los Pumas de la UNAM, no pudo viajar al Viejo Continente por una lesión. El arquero tuvo molestias antes del partido contra Cruz Azul, mismas que lo dejarán fuera de las canchas de cuatro a seis semanas.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

La “cuauhtemiña”, la sorprendente jugada que apareció en el México vs Corea del Sur de 1998

Raúl Jiménez, Chucky Lozano y Tecatito Corona, el tridente más valioso de la selección mexicana que podría iniciar contra Corea del Sur

Bromas, gritos y futbolistas levantados en hombros: Héctor Herrera reveló detalles del festejo de la selección mexicana al vencer a Alemania en Rusia 2018

“Ha tenido un cambio significativo”: Rodolfo Pizarro alabó el trabajo del argentino Tata Martino con la selección mexicana