El pedido de Paolo Guerrero a los políticos ante la crisis en Perú: “Váyanse todos de una vez”

Paolo Guerrero es el símbolo de la selección de Perú (Reuters)

Esta semana una ola de protestas en Perú acabó el sábado con dos personas muertas, cientos de heridos e incluso decenas de desaparecidos, según constató la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Semejante caos desembocó en la renuncia del presidente Manuel Merino, cinco días después de haber asumido. En este contexto de violencia e incertidumbre, varias personalidades del deporte peruano se manifestaron en las redes sociales.

Entre los mensajes se destacó el de Paolo Guerrero, símbolo de la selección de fútbol e ídolo de millones. El jugador de 36 años escribió un posteo antes de que se conociese la renuncia del mandatario: “Estoy muy consternado por todo lo que esta sucediendo en mi país. Todo lo que la política en el Perú puede causar, de verdad hace unos años pensé que todo esto se arreglaría y que seríamos un país camino a ser mejor. Hoy sentimos todo este desorden político y lamentamos la pérdida de vidas humanas, personas desaparecidas y muchas personas heridas”.

“¿Quién es el responsable de esto? ¿Ahora quien pondrá la cara y decir que todo va estar bien? ¿Quién les va devolver la vida a estos valientes jóvenes?. Todo lo que estos políticos han causado. Después de lo de ayer no hay forma de que ustedes políticos puedan estar tranquilos. Váyanse todos de una vez por favor, miren todo lo que han causado, miren todas estas tragedias y pérdidas de tantos compatriotas, de mis hermanos peruanos. Qué lástima ver todo esto. ¡Váyanse ya! ¡Váyanse del país que no le hacen nada bueno!”, exclamó el futbolista en un posteo que tuvo rápidamente más de 110 mil “me gusta” y cientos de comentarios.

En el cierre del texto, Guerrero reclamó: “¡Renuncia ya Merino, date cuenta! Merino no es mi presidente, este Congreso no me representa”, y le envió un sentido mensaje a quienes perdieron la vida en las protestas: “Mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido a sus seres queridos”.

El texto de Paolo Guerrero (Instagram: @guerrero9)

Varios deportistas también se expresaron en sus redes sociales, la mayoría con mensajes de paz como Jefferson Farfán, pero otros lo hicieron con reclamos más contundentes como el del futbolista Renato Tapia, quien celebró la renuncia de Merino: “Lo logramos. Se dan cuenta lo que somos capaces de hacer? ahora, se viene lo mas complicado, asumir el cargo alguien con los huevos suficientes para que esto cambie. Vamos Perú”.

Algo similar escribió en Instagram Carlos Zambrano, también futbolista del seleccionado peruano: “Se logró lo que quería el pueblo, la renuncia del presidente, pero no nos olvidemos de todos los que están en el Congreso, esos son los peores, porque sino todo seguirá igual. Fuerza mi Perú”.

El posteo de Jefferson Farfán (Instagram: @Jefferson_farfan_oficial)

Con respecto a la situación política de Perú, ahora el Congreso deberá ahora designar a un nuevo presidente que pacifique el país. El elegido será el tercer mandatario en menos de una semana, en una nación muy golpeada por la pandemia del coronavirus y la recesión económica, que se sumió en una crisis política cuando el Parlamento destituyó en un juicio relámpago al popular mandatario Martín Vizcarra el lunes.

Merino dijo que para que no haya “vacío de poder”, los 18 ministros que él juramentó el jueves seguirán en sus puestos temporalmente, aunque prácticamente todos habían renunciado luego de la represión a los manifestantes el sábado. La Cámara convocó a una sesión para hoy a las 18 (23h00 GMT) en la que se conocerá al nuevo mandatario. Mientras, durante unas seis horas, Perú no tendrá presidente.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cómo puede afectar la crisis política y social en Perú al partido ante Argentina por las Eliminatorias

Renunció el presidente de Perú Manuel Merino

El momento en que un manifestante recibe un disparo en la cabeza