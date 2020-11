Escándalo en la selección de Colombia: se filtró un audio en el que el técnico Carlos Queiroz defiende a Sebastián Villa ante la denuncia por violencia de género

La polémica frase del entrenador de Colombia sobre el caso Villa

Un nuevo escándalo surgió del entorno de Sebastián Villa. En esta ocasión fue el entrenador de la selección de Colombia, Carlos Queiroz, quien deslizó una polémica frase relacionada al caso de violencia de género que involucra al jugador de Boca.

Como el director técnico del combinado cafetero convocó al volante del Xeneize, sus argumentos para citar al futbolista se basaron en que la Justicia aún no se expidió sobre la denuncia que hizo la ex pareja del jugador Daniela Cortés.

El hecho ocurrió cuando finalizó la conferencia de prensa habitual, previa al partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Como Colombia debe jugar con Uruguay el viernes, el estratega respondió las preguntas de los medios con su estilo característico. Sin embargo, al término de la conexión virtual, un micrófono quedó abierto y sus palabras se transformaron en un fenómeno viral en las redes sociales, donde fue repudiado.

Lo que fue un diálogo privado entre el jefe de prensa del combinado cafetero, Juan Raúl Mejía, y el estratega tomó dominio público por el descuido que significó dejar el audio encendido.

Todo se inició cuando el responsable de atender a los medios de comunicación le indicó una crítica que había hecho la directora del Diario As de su país, Sarah Castro Lizarazo, por el hecho de incluir en la nómina a Villa, pese a que su situación judicial no se haya resuelto.

“La Selección Colombia también es una institución, profesor Queiroz... Una empresa privada que desde hace muchos años es una institución SOCIAL en este país. Necesitamos protocolos y medidas contra la violencia de género. Usted no solo viene a elegir deportistas”, fue el mensaje de la periodista.

Como en la conferencia ella le había insinuado su postura y había cuestionado el accionar del DT al convocar a un futbolista que fue denunciado por su ex pareja por agredirla, Queiroz en ese momento le respondió: “Yo no soy la institución. Ella tiene que hablar con las instituciones”.

Posiblemente la postura de Castro Lizarazo haya generado malestar en el cuerpo técnico de la selección, por ello cuando concluyó la rueda, Mejía le consultó al técnico qué pensaba sobre sus dichos y el entrenador le soltó: “Si todos los hombres que toman un puñetazo de las mujeres fueran a la prensa a hablar, el mundo estaría jodido”. Si bien la dirección de comunicaciones de la Federación Colombiana de Fútbol intentó eliminar el audio para que no se viralice, su accionar no cumplió con su competido, dado que a pesar de no estar más en sus plataformas oficiales, los usuarios lograron hacer una captura del momento.

“Ante cualquier malentendido que resulte del audio, parcial y privado, posterior a la rueda de prensa, reafirmo pública e inequívocamente, como lo hice en la conferencia, la convicción de que cualquier juicio y condena mediática no reemplaza la función primordial de la justicia”, se justificó el entrenador en su cuenta de Twitter.

Cabe señalar que Sebastián Villa había sido autorizado por la justicia para viajar a Brasil entre el 23 y 26 de noviembre, para jugar por la Copa Libertadores frente a Inter de Porto Alegre, partido que se disputará el miércoles 25 por la ida de los octavos de final.

La autorización fue girada por el Juzgado de Garantías Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del letrado Javier Maffucci Moore, a la Dirección Nacional de Migraciones.

La comunicación detalla que el futbolista colombiano “puede hacer abandono del territorio de la República Argentina entre los días 23 y 26 de noviembre de 2020, con el fin de cumplir con sus obligaciones contractuales con el Club Atlético Boca Juniors”.

En este sentido, cuando a Carlos Queiroz le consultaron sobre la situación del futbolista que fue preseleccionado para jugar las Eliminatorias, el estratega explicó: “Si él está listo para jugar con Boca Junior, seguro que es un jugador que va a quedar en nuestro radar. Lo que se habla me da igual, para mí lo importante es su rendimiento. Si está listo para Boca, está listo para Colombia”.

Por su parte, el abogado del futbolista, Martín Apolo, había manifestado públicamente que su cliente también había sido autorizado para viajar a Colombia ante la posibilidad de ser convocado por el seleccionado de su país.

Villa, de 24 años, fue denunciado el 28 de abril pasado por su ex novia, por violencia de género. Tanto Cortés, también colombiana y de 25 años, como su abogado, Fernando Burlando, señalaron semanas atrás que no tenían problemas ni objetaban que el futbolista jugara partidos oficiales.

La justicia eximió de prisión a Villa a mediados de mayo y después lo autorizó a viajar para cumplir con sus obligaciones laborales, pero con el condicionante de que su abogado defensor deberá solicitar el permiso de salida ante cada viaje que tenga programado con su club.

