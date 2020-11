La polémica con Di María, cómo está Messi y las alternativas si no juega Lautaro Martínez: 12 frases de Lionel Scaloni

Scaloni habló del caso Di María

La Argentina volverá a presentarse en La Bombonera, en el partido correspondiente a la tercera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar. Como es habitual, en el día previo al partido el técnico Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que reveló cómo se encuentra Lionel Messi, qué pasará si no juega Lautaro Martínez y qué sucedió con Ángel Di María para que no sea convocado en los compromisos frente a Ecuador y Bolivia y sí sea tenido en cuenta para los duelos contra el combinado guaraní y Perú.

La polémica de Di María

En la convocatoria anterior teníamos a Nico González y a Lo Celso para esos partidos. Como después se cayeron por lesiones, creo que lo conveniente hubiera sido llamarlo a él (a Ángel Di María), pero con todo lo que estaba sucediendo no me pareció justo y respetuoso, porque no iba a llegar al partido con Ecuador y tal vez iba a llegar muy justo con Bolivia.

La preocupación por las bajas a último momento

La verdad es que hemos tenido bastantes inconvenientes. Sobre todo porque no podemos contar con la mayoría de los jugadores. Todavía hoy no los tenemos a todos. Recién llegó Martínez Quarta y veremos si a la tarde puede entrenar con el grupo, y el resto de los que entrenaron diferenciado por diferentes causas esperamos ver cómo se encuentran para definir el equipo para mañana. Sin dudas fue una convocatoria muy atípica. De las más difíciles que hemos tenido desde que estamos acá, propio de lo que estamos viviendo. La cantidad de partidos que se están jugando, las prisas que existen. Esperamos poder contar con todos. Igualmente, Messi está apto para jugar.

El objetivo para la doble fecha

Es cerrado pensar con cuántos puntos nos quedaríamos conformes. Con Bolivia dije que puntuar era importante y conseguimos la victoria. Siempre queremos ganar y jugamos para eso. A pesar de los inconvenientes que estamos teniendo con las lesiones, creo que con Paraguay podremos afrontar el desafío de la mejor manera. Después vendrá Perú y también los vamos a preparar con optimismo.

La situación de Martínez Quarta

Todavía no lo vi al Chino. Estamos a dos horas de empezar el entrenamiento y no pude hablar con él. Estamos evaluando la posibilidad de que juegue porque tenemos algunos problemas en el sector defensivo. Igualmente es apresurado dar nombres sobre quiénes van a jugar.

La ausencia de Paulo Dybala

Es un chico que apreciamos mucho. Su baja es importante, porque ya está consolidado en el grupo. Nos partió el alma verlo cuando no pudo jugar con Ecuador, porque además había hecho un esfuerzo muy grande para venir. Hay que acompañarlo y estar cerca, porque hoy no es parte de esta convocatoria, pero siempre es bienvenido.

Las posibilidades en ataque en caso que no juegue Lautaro Martínez

Vamos a ver cómo responde Lautaro. Si él no llegara a estar, tenemos otras opciones con Leo (Messi) y Di María en la ofensiva. También vimos que Alario está bien. Pero hoy creemos que él (Lautaro) va a estar.

La falta de trabajo

Ningún entrenador está cómodo con sólo dos entrenamientos. No creo que estos contratiempos sean una excusa, porque todos los jugadores que salgan a la cancha van a saber qué es lo que tienen que hacer. Lo ideal sería contar con la base del equipo que viene jugando.

El rival de mañana

Paraguay va a buscar el protagonismo, como lo hizo en los últimos dos partidos. Cambiaron los jugadores en relación al equipo que jugó la Copa América y tiene un entrenador que apuesta por el buen pie. Será complicado para nosotros, pero todos los partidos son difíciles. Además, tienen a un gran entrenador que admiro y estimo mucho.

El presente de la Selección

Los 6 puntos dieron tranquilidad, pero en la Selección tenemos que demostrar otra vez que estamos a la altura. Es positivo haber conseguido los dos triunfos por la adquisición de la confianza, pero todo eso se termina cuando la pelota comienza a rodar contra Paraguay.

Posibilidad de sumar a otros jugadores del medio local

Nos enteramos de los problemas de los jugadores después de haber dado la lista del fútbol local. A pesar de la lesión del Toto, creemos que estamos bien. Igualmente, no descartamos un nuevo llamado, pero hoy estamos confiados con la nómina que tenemos para el partido de mañana.

La posición de Messi en la cancha

Siempre jugó en la misma posición. En la parte derecha del ataque. Lo bueno es que entendemos el mensaje que vemos cuando se para como interno. Es muy difícil hablar en el fútbol de hoy de un jugador en una sola posición. Trabajamos para ocupar los espacios que se van generando con los movimientos de Leo.

La ausencia de público en La Bombonera

Lo lamento mucho por la gente que no puede ver a la Selección de cerca. Eso es lo que realmente me molesta. Creo que lo de la localía es secundario. No me gusta que los hinchas no puedan ver a sus ídolos cerca.

