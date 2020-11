Suspendieron la cuenta de Neymar de Twitch por un insólito motivo

Neymar no podrá seguir con sus transmisiones, al menos por 7 días (Reuters)

Este martes Neymar se despertó con la noticia de que Twitch, la popular red social para realizar transmisiones en vivo, le bloqueó la cuenta por una semana debido a que infringió las reglas al divulgar datos personales de una persona. El futbolista brasileño, que no fue notificado de cuál fue exactamente el dato que difundió, está convencido de que fue por algo sucedido hace algunos días.

“Chicos, me han prohibido Twitch, si no vuelvo a equivocarme en 7 días, a causa de Pombo”, escribió en un mensaje para sus seguidores en referencia a su compañero de la selección Richarlison, a quien apoda de esa manera. Es por eso que durante esta semana no podrá conectarse para divertirse con sus amigos y para vincularse con sus fans.

Los protocolos del servicio de transmisión de video en vivo puntualizan: “Está prohibido compartir contenido que pueda revelar información personal privada sobre individuos, o su propiedad privada, sin permiso”.

“Accidentalmente mostré el número de Richarlison”, escribió en un posteo. Es que al parecer, el delantero del Everton recibió cientos de llamadas minutos después de la transmisión de Ney ya que muchos fans pudieron registrar su teléfono móvil.

El momento en el que Neymar mostró el número de teléfono de su compañero

Neymar está descartado para el duelo de Brasil ante Venezuela en San Pablo por una lesión en los aductores, pero podría aparecer contra Uruguay en Montevideo el martes próximo, en el cierre de la doble jornada del clasificatorio sudamericano hacia Qatar2022.

Las dolencias físicas han mermado la exitosa carrera de Ney, segundo máximo artillero de la Selecao con 64 goles, por detrás de Pelé, con 77. La última había sido una rotura de ligamentos en su tobillo derecho le impidió participar en la Copa América que Brasil ganó el año pasado como anfitrión y ahora sufrió sufrió una lesión en su aductor izquierdo durante el partido entre el París Saint-Germain (PSG) y el Basaksehir de Turquía por la segunda jornada del Grupo H de la Champions League. El partido estaba 0 a 0 cuando el Diez sintió una molestia en su pierna y se acercó al banco de los suplentes. Allí los asistentes médicos le vendaron la zona, antes de masajearla, y el brasileño intentó volver al juego. Sin embargo, el dolor se lo impidió. A los 22 minutos, Ney miró al entrenador Tuchel y le hizo el gesto de reemplazo porque evidentemente lo que tenía algo más que una molestia. En su lugar entró Pablo Sarabia y él se marchó directo al vestuario.

Brasil lidera la Eliminatoria Sudamericana, con seis puntos, tras sus dos victorias holgadas contra Bolivia (5-0) y Perú (4-2). Argentina tiene el mismo puntaje, pero menor diferencia de gol.

