El desopilante cruce entre el Kun Agüero, Neymar y un streamer español en una partida de Among Us

Este jueves Sergio Agüero volvió a hacer un vivo por la plataforma Twitch para sus miles de seguidores y como suele suceder habitualmente se pasó la transmisión jugando al Among Us junto a varios streamer y personalidades como el rapero argentino Papo, y el español Ibai Llanos. A la partida se sumaron en esta ocasión Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, y Neymar, figura del París Saint-Germain (PSG).

Según explicó Llanos durante la transmisión que fue seguida en vivo por miles de personas, lo único que hizo fue enviarle un mensaje directo al brasileño a través de Instagram y éste aceptó. Fue entonces cuando el popular streamer y Agüero comenzaron a practicar algunas frases en portugués, pese a que Ney habla perfecto español, y se rieron usando algunos insultos que le soplaban los propios usuarios que estaban disfrutando del momento a través de las pantallas.

Cuando el delantero del PSG se sumó a la conversación, justo el goleador del Manchester City estaba practicando para inculparlo dentro del juego y por eso el brasileño estalló: “Ey Kun, hijo de puta, qué estás haciendo”. Así iniciaron las risas entre los tres y se vio tal amistad que incluso los dos futbolistas le jugaron una broma al español.

Agüero le comentó que había tenido un problema con su “abogado", por algo que había sucedido días atrás, por lo que ante la consulta de Llanos, el ex Independiente disparó: “El abogado que tengo acá colgado". De inmediato largó una carcajada que casi le hace tirar el mate que estaba bebiendo.

El Among Us es un videojuego muy popular por estos días que consiste en que varios jugadores ingresas a una nave y entre los tripulantes hay al menos un asesino. El objetivo de éste es acabar con la vida de los demás sin ser descubierto, mientras que el resto debe completar misiones o simplemente revelar la identidad del criminal para ganar la partida. Lo más interesante sucede en las salas de debate que se abren en determinado momento y es allí en donde todos los jugadores opinan sobre quién o quiénes son los infiltrados y deciden por votación expulsar de la nave al principal sospechoso. Es así que a medida que pasa el tiempo los participantes van siendo aniquilados, ya sea por los asesinos o por sus propios compañeros.

Una vez iniciado el juego, Neymar tuvo la suerte de ser seleccionado de manera aleatoria como el asesino de la partida unas ocho veces, lo que provocó la ira del Kun en más de una oportunidad: “El otro día jugamos un montón y a mí no me tocó nunca, éste (Neymar) viene y siempre le toca". Incluso, la bronca del argentino aumentó cuando el brasileño lo mató tres veces seguidas: “No puede ser, no me deja ni jugar”.

Sergio Agüero reapareció hace pocas semanas en un campo de juego después de haberse recuperado de una operación de menisco en su rodilla izquierda. Su entrenador le fue dando minutos en los últimos compromisos del Manchester City y el Kun estuvo en forma, incluso marcando por Champions League. Pero el 24 de octubre en el empate 1-1 contra el West Ham United por la Premier League, sintió una molestia muscular que lo obligó a dejar la cancha y aún no ha vuelto a jugar.

“Esperamos (que esté de baja) entre 10 y 15 días como mínimo, eso seguro, o podrían ser tres semanas o un mes”, señaló Guardiola días más tarde en rueda de prensa. “Cuando estás fuera durante cuatro o cinco meses por un problema de rodilla, siempre corres un riesgo cuando regresas”, puntualizó.

Por su parte, Neymar se encuentra en una situación similar debido a una lesión en sus aductores que lo marginará de los próximos compromisos con Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas. El futbolista se lesionó en el partido que el PSG le ganó al Basaksehir de Turquía por la fase de grupos de la Champions League.

El entrenador del elenco parisino, Thomas Tuchel, fue el encargado de confirmar que el jugador recién podrá volver a jugar a finales de noviembre. De esta manera, el atacante -autor de tres goles contra Perú- se perderá con su Selección los partidos del 14 y el 17 de noviembre contra Venezuela y Uruguay, de la fase de clasificación del Mundial de Qatar 2022.

