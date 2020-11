Roger Federer, más íntimo que nunca: qué soñaba desde niño, su rol más allá del deporte y el dolor tras la muerte de su primer entrenador

Roger Federer revela que de niño soñaba con ganar Wimbledon

Detrás de todos los grandes de deportistas de la historia hay un largo camino y varios momentos que han construido su figura. En el caso de Roger Federer, quien a sus 39 años se mantiene como uno de los mejores jugadores del circuito ATP, se tratan de diferentes etapas de sacrificio y esfuerzo que lo han convertido en el ídolo de millones de personas en todo el mundo

En una entrevista para Becoming X, el tenista suizo habló sobre su pasado y cómo llegó a convertirse en uno de los mejores atletas de todos los tiempos. Federer reveló detalles de su infancia en Suiza y de qué forma impacto en su carrera la muerte de uno de sus mentores.

“Crecí en Suiza, donde la educación siempre es lo primero y los deportes no son tomados como una forma de vida. Pero recuerdo jugar bádminton, ping pong o tenis en el patio de la casa de mis amigos y decía: ‘Y el ganador de Wimbledon es… ¡Roger Federer!’. Me tiraba de rodillas y hacía como que levantaba el trofeo, soñaba con ganar Wimbledon", contó.

El testimonio de Federer sobre el fallecimiento de su mentor

Su Majestad detalló que pronto se dio cuenta que tenía que tomar una decisión para su futuro: “Jugaba contra la pared, jugaba dobles con mis padres, jugaba dobles con mis amigos… ya entonces me di cuenta que el tenis es mucho más que simplemente golpear una pelota. También jugué al fútbol, lo disfruté pero tuvo que tomar una decisión y doy gracias de haber elegido el tenis”

Posteriormente, Roger Federer persistió pese a los malos resultados de sus primeros partidos y se convirtió campeón junior de su país con solamente 12 años. Allí tuvo que alejarse de su familia para entrenar en Lausana y luego llegaría uno de los golpes más duros de su vida: el fallecimiento de Peter Carter, uno de sus entrenadores cuando era chico.

“Si juego de la forma en la que juego hoy, probablemente sea gracias a Peter. Fue muy trágico que haya fallecido en un accidente automovilístico en su luna de miel en Sudáfrica. La noticia me impactó y sacudió mi mundo. De algún modo fue si dijera: ‘Bueno, voy a tomarme el tenis de manera muy seria’. No quería que se me recordara como un talento desaprovechado. Nunca olvidaré lo que pasó y le echaré de menos por siempre”, sostuvo el ganador de 20 trofeos de Grand Slam.

Federer reflexiona sobre su rol como deportista

Por último, Federer habló sobre su papel más allá del juego, como modelo a seguir de muchas personas en el planeta: “Ser número 1 del mundo y ganar Wimbledon fue algo muy importante para mí. De alguna forma, ser el líder del tenis masculino es algo que aprecia mucho. Para mí, los héroes son muy importantes. Cuando era niño, tenía a Edberg, Sampras, Becker, Michael Jordan… así podía tener la oportunidad de inspirar a otros, de darles algo también a otras personas. Si te apasiona lo que haces, sigue adelante, sigue creyendo, alcanza las estrellas. Hay que ser positivo y rodearse de las personas adecuadas.”

