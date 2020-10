Rafael Nadal calificó de “arrogante” al entrenador de Djokovic y habló sobre la lucha con Federer por los Grand Slams

Entrevista a Rafael Nadal en La Resistencia

A poco más de dos semanas de su decimotercera consagración en Roland Garros, el tenista español Rafael Nadal ha conversado en exclusiva con el programa ‘La Resistencia’ del canal Movistar+ y comentó que le pareció “un poco arrogante” que Goran Ivanisevic, el entrenador de Djokovic, dijera que no tenía posibilidades de ganarle al serbio.

“Lo he visto (el comentario de Ibanisevic) ya después de la final. Es evidente que esa pista es especial para mí pero Novak (Djokovic) solo había perdido el partido aquel del bolazo”, comentó Rafa, en referencia a la descalificación de Nole en el US Open. “Es cierto que fue una predicción un poco arrogante pero es verdad que las condiciones a priori eran más favorables para él”, agregó Nadal en su diálogo exclusivo con David Broncano.

Sobre su supremacía en el Abierto de Francia y también la tierra batida en general, el jugador mallorquín de 34 años ha dicho que todo fue natural: “Es una barbaridad, pero las cosas se han dado así. Se tienen que dar un cúmulo de circunstancias brutales para que ocurra y ha ido ocurriendo. Los resultados han sido inimaginables, ya no solo en Roland Garros, también Montercalo, Barcelona, Roma, Madrid... no puedo decir otra cosa. No me gusta hablar de eso pero es lo que hay, por suerte he tenido una carrera larga y estoy satisfecho.”

Rafael Nadal ha ganado su decimotercer título en Roland Garros y ya suma 20 trofeos de Grand Slam como Roger Federer (REUTERS)

Posteriormente, Broncano preguntó a Rafa Nadal sobre sus expectativas para los próximos seis años en la lucha que tiene con Djokovic y Federer por los títulos de Grand Slam, estando ahora en la cima junto al experimentado jugador suizo con 20 majors cada uno. “Es incierto. ¿Sabes lo que pasa en este mundo? Desde afuera se piensa ‘a ver con cuántos vas a terminar’, pero yo no lo sé. No sé si voy a ganar alguno más. Esa es mi realidad”, comentó.

Por otro parta, el tenista de Manacor se deshizo en elogios hacia el futbolista Gerard Piqué, de quien valoró su implicación en la nueva Copa Davis y los profundos cambios que hizo en la competición.

Nadal valoró el trabajo de Gerard Piqué para modificar el formato de la Copa Davies (REUTERS)

“A diferencia de otros, a mí me parece muy bien que venga de fuera de nuestro deporte a invertir en él. Para nuestro deporte es positivo. Ha conseguido conseguido transformar una competición histórica como la Copa Davis, con todos los problemas que hay. Hay mucha política, con la ITF, la ATP. Y conseguir ponerse de acuerdo con todos es una puñetera pasada”, valoró Nadal.

