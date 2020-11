El Chacho Coudet podría abandonar el Inter antes del cruce con Boca para tener su primera experiencia como DT en Europa

Eduardo Coudet es el gran candidato a ser el nuevo entrenador del Celta de Vigo (REUTERS/Diego Vara)

El nombre de Eduardo Coudet ha comenzado a sonar con fuerza en las últimas horas en España debido a que el argentino es el candidato más firme a convertirse en el nuevo entrenador del Celta de Vigo. Tras el despido del técnico Óscar García, el Chacho es el preferido por los directivos del elenco gallego para transformarse en su sucesor. El obstáculo más importante por estas horas sería la salida del DT del Inter de Porto Alegre.

El último fin de semana, el Celta de Vigo empató 1-1 en su visita al Elche. La acumulación de malos resultados (el equipo ocupa el puesto 17° en la tabla de la Liga española y está apenas por fuera de la zona de descenso) llevó a las autoridades del club a anunciar este lunes la destitución de García. Hacía ya algunas semanas que se rumoreaba esta salida y el nombre de Coudet, con pasado como jugador en la institución, había comenzado a sonar con fuerza.

De hecho, al Chacho le preguntaron en una conferencia de prensa por estas versiones. “Centrémonos en lo que ha sido el partido. El Celta es un club en el que jugué y conozco bien, pero de eso no puedo decir nada. No (me ha llegado ninguna oferta) porque el Celta tiene entrenador”, dijo luego de un encuentro del Inter, cuando García aún estaba en funciones en el conjunto de Vigo. Hoy la situación cambió.

El argentino llegó al Inter de Porto Alegre a fines de 2019 (REUTERS/Diego Vara)

“Coudet es un técnico que, antes del Inter, ya tenía un mercado abierto en Europa. Su campaña en el Inter es reconocida por todos. No tengo ninguna duda de que los europeos miran. Es natural. Nosotros, los directivos, no nos comunicaron el interés del Celta ni de ningún otro club, pero no me extrañaría”, dijo en las últimas horas Alexandre Chaves Barcellos, vicepresidente del Inter, atento a las versiones que llegan desde Europa.

En Brasil aseguran que el Chacho no está contento en el Inter y que hasta ha puesto su renuncia a disposición. Esto se debe a diferencias con los directivos por el armado del plantel y las operaciones realizadas durante el último mercado de pases. Esta molestia podría dar la estocada final al paso del DT argentino por el conjunto de Porto Alegre y abrirle las puertas hacia la Liga española.

Por el momento, Coudet tiene grandes desafíos por delante con el Inter: a fin de mes afrontará la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca Juniors. En el torneo local, en tanto, los de Porto Alegre están en lo más alto de la tabla de posiciones con un punto más que Atlético Mineiro, que tiene un partido menos.

Será cuestión de días saber si el Chacho, con pasado como entrenador en Rosario Central, Tijuana de México y Racing, dará el salto al equipo gallego. El argentino es un viejo conocido de la casa: jugó allí en el año 2002, en el que fue su único paso como jugador por un club europeo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Viral: un futbolista del Corinthians perdió cuatro dientes tras chocar con el rival y su compañero se los alcanzó al árbitro

Fue socio de Messi en el Barcelona e hizo 97 goles en un año, pero un trágico episodio lo alejó de su destino y hoy se dedica a entrenar boxeadores

Samuel Eto’o sufrió un impactante accidente al chocar contra un autobús y fue hospitalizado