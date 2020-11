“Otro podio que regalamos”: Checo Pérez estalla tras error de Racing Point en los pits que le abrió camino a Ricciardo

Sergio Checo Pérez concluyó en la sexta posición en Imola (Foto: EFE/EPA/Davide Gennari)

Sergio Pérez, piloto de Racing Point, concluyó en la sexta posición en el Gran Premio de Emilia Romaña, en esta ocasión fueron cinco las posiciones que remontó el piloto mexicano, ya que comenzó la carrera en la posición número 11.

Tras la carreta número 13, el piloto mexicano acumula 82 unidades y se mantiene en la sexta posición con en el Campeonato de Piloto en la Fórmula Uno.

Cabe señalar que el originario de Guadalajara, Jalisco, tuvo posibilidad de ocupar un peldaño del podio. Fue en la vuelta 53, Max Verstappen, que estaba en la segunda posición, abandonó la carrera al reventarse su neumático trasero derecho.

Salió el coche de seguridad y Pérez fue llamado por Racing Point a pits para hacer cambio de neumáticos de duros a blandos (el set de neumáticos duros tenían 24 giros). En tanto, Daniel Ricciardo (Renault), Charles Leclerc (Ferrari) y Alexander Albon (Red Bull) se mantuvieron en pista y en la reincorporación del mexicano se colocó en la séptima posición.

Sergio Pérez expresó su molestia por las decisión que se tomó durante la carrera (Foto: Reuters/Rudy Carezzevoli)

Checo Pérez le expresó a su escudería a través del radio: “Otro podio que regalamos”. Posteriormente, el mexicano expresó ante medios de comunicación que el podio “era nuestro totalmente [...] me cuesta entender la decisión, pero el equipo tiene más información".

El safety car tuvo que permanecer en pista por un par de vueltas más ante el accidente de George Russell (Williams). Tras el reinicio de la carrera, el piloto de Racing Point superó a Albon y escaló a la sexta posición. Y en las últimas cuatro vueltas buscó superar a Charles Leclerc, pero no le fue posible.

Además, indicó que no tuvo participación alguna en la decisión que se tomó en la organización porque todo fue muy apresurado, porque fue después de que salió el safety car. “En ese momento, solo les pregunté qué hacíamos. Ellos me dijeron que parar. En esos momentos, ellos tienen más información. A mí me sorprendió la decisión, pero no hay mucho que se pueda hacer porque tienes pocos segundo para reaccionar”, indicó.

Racing Point suma 134 unidades, mismos puntos que tiene McLaren en el Campeonato de Constructores en la F1.

Séptimo campeonato de Constructores para Mercedes

El primer lugar del podio lo ocupó Lewis Hamilton (Mercedes), por tercera carrera sucesiva. Mientras que en segundo sitio concluyó Valtteri Bottas (Mercedes) y el tercer escalón fue para Daniel Ricciardo (Renault).

Lewis Hamilton sumó su victoria número 93 en la Fórmula 1 (Foto: Reuters/Luca Bruno)

La escudería Mercedes sumó su séptimo título consecutivo de Constructores en la Fórmula Uno, con lo que empató a Lotus, que también acumuló siete títulos.

“Es abrumador. Miro a mi equipo y pienso en todos en la fábrica, ellos son los héroes anónimos. La gente puede pensar que estamos acostumbrados a esto pero ser parte de este récord es increíble”, expresó Hamilton, quien acumuló 93 triunfos en la F1.

Por otra parte se coloca a un campeonato de diferencia a McLaren (8), la tercera escudería con más títulos en la máxima categoría del automovilismo y a dos de Williams (9).

La siguiente fecha en el calendario de la Fórmula Uno es el Gran Premio de Turquía que está programado para 15 de noviembre.

