La declaracion de Hamilton sobre su futuro que sacude a la Fórmula 1: “No pasará mucho tiempo antes de que me detenga”

Lewis Hamilton habló sobre su futuro profesional (FIA/Handout via REUTERS)

Está claro que Lewis Hamilton ya ha escrito su nombre en el olimpo de las grandes glorias de la Fórmula 1. Con seis campeonatos del mundo ganados y el récord en cantidad de victorias obtenidas (92), el piloto inglés ya es una leyenda de la máxima categoría del automovilismo mundial. A los 35 años, muchos se preguntan si tendrá un extensa carrera o si dirá adiós pronto para dar paso a las nuevas generaciones. Lejos de esquivar esos interrogantes, el actual líder de la competencia explicó qué planes tiene para su futuro inmediato.

“Definitivamente pienso en lo que vendrá después. Estoy trabajando en diferentes proyectos, aunque nada que sea lo suficientemente grande como para hablar de ello ahora. Estoy trabajando en estas otras cosas mientras trato de estar lo más preparado posible”, dijo Hamilton en declaraciones a la cadena Sky Sports.

A la hora de hablar de lo que viene en su carrera, señaló: “No creo que esté en mi mejor momento, seguro que estoy en una buena zona y todavía quiero seguir corriendo, pero no sé cuánto más tardará. Definitivamente no pasará mucho tiempo antes de que me detenga, por lo que este es un período de tiempo para descubrir lentamente lo que depara el futuro”.

Hamilton sorprendió con su atuendo en el paddock de Imola (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Por lo pronto, aseguró que seguirá en la Fórmula 1 al menos en la próxima temporada. “Al menos tienes un poco de tiempo para no preocuparte”, le respondió entre risas a uno de los periodistas.

Este viernes, Hamilton se paseó totalmente vestido de rosa por el paddock del circuito de Imola, donde este domingo se correrá el Gran Premio de Emilia-Romaña. Junto a su perro bulldog llamado Roscoe, el inglés sorprendió por su extravagante atuendo, el que solo se cambió para dar las entrevistas a los medios de comunicación presentes.

Este domingo, Hamilton intentará hacerse con una nueva victoria para reafirmar su liderazgo en el campeonato mundial. Actualmente, se ubica en la cima con 256 puntos y detrás suyo está su compañero de escudería, Valtteri Bottas, con 179. Este será un fin de semana especial para Mercedes, que podría alzarse en Imola con el trofeo del campeonato de Constructores de a temporada.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Fin del misterio: Alfa Romeo renovó a sus dos pilotos y Mick Schumacher sólo tiene una opción viable en la Fórmula 1

La decisión que analiza tomar la Fórmula 1 sobre el salario de los pilotos que cambiaría drásticamente la competencia

Quien es Bernd Maylander, el hombre que estuvo por delante de los mejores pilotos de la Fórmula 1 en las últimas dos décadas