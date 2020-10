“Feliz de haber podido darles una buena carrera”: Checo Pérez es elegido como el Piloto del Día en el Gran Premio de Portugal

Sergio Pérez concluyó en la séptima posición en el Gran Premio de Portugal (Foto: REUTERS/Jose Sena Goulao)

El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point) concluyó en la séptima posición en el Gran Premio de Portugal y los aficionados al deporte motor lo seleccionaron por segunda ocasión en la presente temporada como el Piloto del Día, tras remontar 13 posiciones.

“Gracias a todos! ¡Feliz de haber podido darles una buena carrera!”, escribió en Twitter el piloto de Racing Point. En total, son cuatro veces en las que Sergio ha sido reconocido, las dos ocasiones anteriores fue en la temporada del 2016: Gran Premio de Mónaco y el de Europa.

Pérez, de 30 años, comenzó la carrera en la quinta posición, pero en la primera vuelta el monoplaza de Max Verstappen (Red Bull) impactó al de Racing Point, situación que tuvo que ir a pits y cayó hasta el último lugar en la parrilla.

“Fue muy caótica esa primera vuelta. Sabía que iban a existir oportunidades [de rebasar], vi una, pero no tuve el espacio suficiente con Max e impactamos muy tarde en la esquina. No he visto la repetición todavía”, mencionó el piloto de Racing Point a Sky.

Sergio Checo Pérez fue elegido como el Piloto del Día en el Gran Premio de Portugal. Es la cuarta ocasión en su trayectoria en la F1 (Foto: Twitter@F1)

Fue en el Circuito Internacional del Algarve que el piloto tapatío logró escalar 13 posiciones, cabe señalar escalar hasta la quinta posición, pero una segunda parada en los pits, lo que originó los rebases de Pierre Gasly (Alpha Tauri) y Carlos Sainz (McLaren).

Tras la fecha 12 en el calendario de la Fórmula 1, Checo Pérez, como también se le conoce al piloto de Racing Point, acumula 74 unidades que lo ubican en la sexta posición en el Campeonato de Pilotos. La diferencia con Charles Leclerc (Ferrari) que ocupa la quinta posición es de un punto y con Daniel Ricciardo (Renault) que está en el cuarto lugar es de seis unidades.

El mexicano ha puntuado en todas las carreras en las que ha participado, excepto dos en las que no participó al dar positivo a COVID-19.

Su coequipero Lance Stroll acumuló su cuarta carrera sin sumar unidades, con lo que se ubica en el sitio 11, con 57 puntos.

Lewis Hamilton acumuló su victoria número 92 en la Fórmula Uno (Foto: Reuters/Rudy Carezzevoli)

La escudería se mantiene en el tercer sitio en el Campeonato de Constructores, con 126 unidades,

El podio en el Gran Premio de Portugal lo ocupó Lewis Hamilton (Mercedes), quien sumó su victoria número 92 en la principal categoría del automovilismo y con ello se ha adueñado de dicha." Solamente en un sueño podía imaginar donde estoy hoy", indicó el piloto británico al concluir la carrera.

El segundo lugar lo ocupó Valtteri Bottas (Mercedes) y en tercer sitio fue para Verstappen.

Futuro de Sergio Pérez

En relación con lo que sucederá con el mexicano para la próxima temporada, Pérez mencionó que ha tenido conversaciones con varios equipos que no tienen definida su alineación para el 2021.

Sergio Pérez suma 74 unidades y su coequipero Lance Stroll tiene 57 puntos en el Campeonato de Pilotos (Foto: Reuters)

"Puedo decir que ha habido algunos avances, pero todavía no tengo nada que informar, no he firmado nada. Supongo que, en el próximo mes, en noviembre, tomaré una decisión si es en la F1 o en otro lugar ", declaró hace un par de días. Entre las posibilidades que se han manejado están en Red Bull, Haas y Williams.

En tanto, Damon Hill, ex campeón de la Fórmula Uno de 1996, elogió al mexicano en un mensaje que compartió en Twitter y añadió: “o sacaron como si fuera el tercero. Sergio es el piloto más subestimado de la F1. Lo tendría en mi equipo todos los días de la semana”

