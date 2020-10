“Es un torneo con muchas posibilidades”: Pablo Barrera no descartó una calificación de Atlético de San Luis por repechaje

Con el nuevo formato de la Liga MX, 12 de los 18 equipos cuentan con posibilidad de entrar a la Liguilla. Ese amplio margen de participación aún le da esperanza al Atlético San Luis, escuadra sotanera del Guardianes 2020.

En conferencia de prensa virtual, Pablo Barrera declaró que el triunfo obtenido contra Querétaro les ayudó mucho para pensar en alcanzar el lugar 12 de la tabla, que actualmente es ocupado por Puebla con 14 puntos. Además, destacó el juego del pasado jueves y mencionó que buscarán seguir por esa senda en su siguiente partido contra Santos.

El equipo potosino sólo ha obtenido 11 puntos de 45 posibles. Ante estos pobres resultados, se ha cuestionado la continuidad del técnico Guillermo Vázquez. Sin embargo, el jugador de 33 años respaldó su trabajo y mencionó que toda la responsabilidad recae en el equipo dentro del campo de juego, así que espera que se le dé la confianza necesaria.

“Dentro del campo somos nosotros los responsables. Memo nos hace un planteamiento en la semana, un trabajo que tenemos que llevar a cabo en los partidos. En algunos partidos no lo hemos hecho de la manera en que trabajamos en la semana, por eso han sido estos resultados. Al final siento que mucho que tenga que ver en esta situación Memo”, lamentó el ex Puma.

Durante la misma conferencia, Ventura Alvarado, defensa del San Luis, aceptó que, a pesar del triunfo por 2-1 frente a Querétaro, el equipo no se encuentra en su mejor momento, ya que continúan como último lugar de la tabla.

No te puedo decir que estamos completos, que nos sentimos demasiado alegres porque es una realidad. La realidad es que seguimos abajo y aunque no siguiéramos abajo, no estamos en el mejor momento del equipo