"Gente corriente y nefasta”: Julio César Chávez enfureció por indignantes comentarios sobre su nieto

Julio César Chávez ha compartido fotos de su nieto, pero mostró su molestia ante los comentarios negativos (Foto: Rashide Frías/Cuartoscuro)

El ex pugilista Julio César Chávez González compartió en redes sociales el 18 de octubre una foto con su nieto, quien es hijo de Julio César Chávez Jr y lleva el mismo nombre.

También, Chávez González también aseguró que el recién nacido será el que continúe con el legado en el boxeo y añadió en una segunda publicación preguntó si “no es el niño más hermoso. Igualito a mí”.

Las respuestas a ambos mensajes en general fueron positivas al respecto de su nieto, pero algunas otras generaron el enojo de Julio César, las cuales criticó.

“Con todo respeto, siempre tiene que haber gente corriente y nefasta.. si le faltan al respeto a un bebé imagínense cómo serán con su madre”, escribió el ex boxeador en su cuenta de Twitter el 21 de octubre.

El ex pugilista Julio César Chávez indicó que su nieto "será el bueno" (Foto: Twitter@Jcchavez115)

Mensaje que generó el respaldo de sus seguidores en dicha red social, quienes le recomendaron no engancharse y que disfrute a su familia.

Fue el 16 de septiembre que Julio César Chávez Jr. compartió en redes sociales el nacimiento de su segundo hijo y primer varón.

El boxeador mostró detalle durante el parto y cuando le entregan al niño. Horas después, Julio César Chávez también colocó una foto de su nieto.

“Agradecido y bendecido con Dios de mandarnos esta bendición más a la familia Chávez. Les presento a Julio”.

La dura batalla de Julio César Chávez

Es considerado como el mejor pugilista de la historia en México (Foto: Archivo)

Julio César Chávez González pensó que había logrado todo, tras subir 90 ocasiones al ring, su récord indicaba 89 victorias y un empate. Hasta ese punto, acumulaba 15 años invicto.

Él creyó que lo había logrado todo, porque tenía dinero, autos, yates, un jet privado, pero el amor por el boxeo se había esfumado. Dicha etapa, mencionó, fue su declive.

“Empezó a llegar gente que yo ni conocía, me empecé a rodear de gente negativa. Tuve que pagar el precio y se me vino el mundo encima”, relató Julio César en una entrevista para el canal de YouTube llamado El Exótico del Boxeo.

Cuando probé la cocaína por primera vez, pensé que podía dejarla, pero nunca pude por mi propia voluntad

Julio César Chávez llegó a una clínica de rehabilitación porque su esposa lo llevó con engaños (Foto: Cuartoscuro)

Es 1994. Julio César pierde ante el estadounidense Frankie Randall, en Las Vegas, Nevada, el título de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo (29 de enero)

Con ello también aumentaron los problemas y las demandas. “Se me vino el mundo encima, fue algo muy triste y doloroso […] lo más importante es que estoy vivo, que estoy limpio y que estoy disfrutando de todo lo que logre con esfuerzo y perseverancia”, recordó en la entrevista hecha por Hesiquio Balderas Olivo.

El originario de Ciudad Obregón, Sonora, cumplió el pasado 17 de septiembre 15 años de que se retiró de los encordados y más de una década desde que dejó de consumir drogas.

Fueron muchos años con mi adicción y estuve a punto de morirme, de darme un balazo en la cabeza, vomitaba sangre, estuve muchas veces en el hospital y gracias a mi esposa (Myriam Escobar) pude recuperarme. Me metió, no por las buenas, sino por la fuerza a una clínica, con engaños

El ex pugilista refirió que odiaba a su esposa porque lo metió a una clínica de rehabilitación, incluso le dijo que la iba a matar. Ahora, “se lo agradezco, porque llevo 12 años limpio y la vida me ha cambiado. Me llegaron reconocimientos que los puedo disfrutar”, refirió Chávez González, quien tiene el récord de más peleas de título mundial (37).

Fue campeón en tres diferentes divisiones: Superpluma, Ligero, y Superligero. Abundó: “Al principio fue una luna de miel (consumo de cocaína), me sentía bien, pero cuando va en aumento, empiezan a llegar los problemas, pero uno no se da cuenta”.

Seguí ganando porque era un boxeador natural, era muy bueno, pero en cada una de las peleas sentía que me lastimaban y hasta que llegó la primera derrota, para enfrentar a Frankie Randall entrené dos semanas

Julio César refirió que tras su retiro el cariño de los fanáticos es cada vez mayor, tanto de México como del resto del mundo.

