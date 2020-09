“Si me hubiera puesto sangrón ya me hubieran matado”: Julio César Chávez habló de sus encuentros con los más peligrosos narcos

Video: El Canal de Javier Alarcón

No es un secreto saber que el ex campeón del mundo y ahora analista de ESPN, Julio César Chávez, ha tenido la oportunidad de conocer a figuras del crimen organizado. “El César” se sinceró y, durante una entrevista con Javier Alarcón, habló acerca de estos encuentros.

“Yo vivo en Sinaloa y todo mundo sabe que en Culiacán se encuentran los narcotraficantes más buscados de todo el mundo y son mis amigos, pero amigos nada más”, narró Chávez a través de YouTube.

Julio César reconoció que él no quería buscarse problemas con estas personas, así que mejor optó por construir lazos amigables. “No les puedes negar un saludo. Yo los prefiero de amigos que de enemigos”, dijo el ex campeón mundial.

Chávez compartió algunos detalles sobre cómo supuestos sicarios visitaban su domicilio y le hacían diversas propuestas. “Imaginate que llegaban dos camionetas blindadas llenas de gente armada y que te digan ‘el patrón te quiere conocer, ¿vamos o te llevamos?’, mejor voy por las buenas. Es por eso que nunca me pasó nada porque si me hubiera puesto sangrón me hubieran matado”, sentenció el ex pugilista mexicano.

Es considerado como el mejor pugilista de la historia en México (Foto: Archivo)

La relación de Julio César Chávez con algunos capos de la droga es bastante “buena”. Incluso se atrevió a decir que ha compartido comidas con algunos de ellos. “No solamente a Joaquin ‘Chapo’ Guzmán, también he conocido a Amado Carrillo y al ‘Mayo’ Zambada, pero solamente son mis amigos”, recalcó.

Sobre la visión que se tiene de los narcotraficantes en México, Chávez los describió como “personas buenas y trabajadoras”.

“La verdad son gente buena, si los conoces son personas diferentes. Yo no tengo nada que decir de ellos porque conmigo siempre se portaron muy bien”, concluyó Chávez.

CHÁVEZ NO FUE EL ÚNICO

Estas declaraciones surgieron después de que Javier Alarcón cuestionó al “Travieso” Arce sobre qué era lo que llamaba tanto la atención del narcotráfico del boxeo en general. (Foto: Especial)

Las declaraciones de Julio César no pasaron desapercibidas y, el entrevistador, recordó el caso de Jorge “Travieso” Arce, quien hace unos meses declaró que en el “pico” de su carrera fue levantado por personas disfrazadas de “policías” y llevado a una supuesta narcofiesta donde se encontraban “figuras importantes del negocio”.

En aquella ocasión, Arce recordó la experiencia y explicó lo que sucedió. “Un día me hicieron la parada, me llevaron, me vendaron los ojos y me dijeron que me querían saludar, que no me iba a pasar nada. Fui, ni modo que les dijera que no, y saludé a toda la gente. Todos los nombres que te puedas imaginar ahí estaban”, declaró el boxeador sinaloense.

Estas declaraciones surgieron después de que Javier Alarcón cuestionó al “Travieso” Arce sobre qué era lo que llamaba tanto la atención del narcotráfico del boxeo en general.

“Yo creo que (es) el ambiente del boxeo, las apuestas, los golpes; todo el mundo traemos [sic] sangre caliente y cuando vemos una pelea te emocionas y yo creo que eso es lo que les llama la atención”, contestó Arce.

MÁS SOBRE EL TEMA

“No creo que me hubiera ganado”: la atrevida declaración de Julio César Chávez sobre el legendario Salvador Sánchez

“Te voy a dejar como el de la combi”: Julio César Chávez y “Travieso” Arce intercambian amenazas previo a su combate

“Tengo el cráneo más grande de lo normal”: Julio César Chávez reveló por qué soporta tantos golpes