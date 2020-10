Juan Iturbe volvió a realizar un “berrinche” tras salir de cambio; Lillini respalda sus actitudes

Por segunda ocasión en el torneo, el argentino Juan Manuel Iturbe volvió a protagonizar un “berrinche” al salir del campo de juego (Foto: Cuartoscuro)

Este domingo, la frustración se volvió a notar en el delantero sudamericano. En el juego entre los Pumas y Toluca, cuando aún estaban empatados a cero goles, el estratega de los auriazules buscó algunas variantes para conseguir la victoria.

Para darle frescura a la cancha, Lillini decidió sacar al Iturbe al minuto 67 por Facundo Waller. El nacionalizado paraguayo se dirigió a la banda con una molestia evidente, lo que provocó que no le diera la mano al jefe del banquillo de los universitarios.

Lillini decidió sacar al Iturbe al minuto 67 por Facundo Waller (Foto: Imago 7/ Cuartoscuro)

La escena no terminó ahí. Cuando fue a buscar su lugar en la banca, el sudamericano estalló contra la techumbre y aventó sus espinilleras, una actitud parecida cuando salió de cambio hace un mes.

Sin embargo, el timonel argentino minimizó el enojo de su jugador. En conferencia de prensa, después del agónico triunfo (1-0) ante los Diablos Rojos, explicó que Iturbe estaba enojado con él mismo y no por la decisión técnica.

“En cuanto a lo de Iturbe no pasa nada porque ahí mismo lo llamé, le pregunté algo de la cancha y me lo explicó. Me dijo que se enoja con él mismo y no fue el enojo que tuvo la otra vez. Me ayudó desde su lugar a visualizar una cosa que yo veía y le pregunté su opinión y no pasa nada”, aseguró el entrenador sudamericano.

Juan Manuel Iturbe ya había realizado una actitud hace un mes en el empate contra Necaxa (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Vale recordar que durante el empate contra Necaxa (1-1), la frustración en los auriazules se notó, en especial la del argentino Juan Iturbe. El delantero salió de cambio por su compañero Federico Waller al 65′, lo que provocó la molestia del futbolista.

Al salir del campo de juego, el sudamericano empezó a patear cualquier cosa que se encontró en su camino. Cuando llegó a la banca, siguió pateando cosas y, más tranquilo, empezó a hablar con uno de sus compañeros para descargar su enojo.

Luego de la escena, Andrés Lillini, habló de la actitud de su compatriota en conferencia de prensa. El estratega mencionó que Iturbe pidió disculpa al terminar el encuentro y lo respaldó por la acción.

“Lo de Juan fue la adrenalina y las revoluciones de un futbolista al salir. Nos pidió en el vestuario una disculpa al cuerpo técnico y jugadores, sabemos que no es lindo salir, no lo debe hacer, pero está dentro de lo que es el fútbol. Se aceptan las disculpas porque es una persona de bien”, expresó.

Los Pumas de la UNAM se encuentran en la segunda posición de la tabla general (Foto: Imago 7/ Cuartoscuro)

Con la cabeza más fría, el ex de River Plate pidió disculpas por medio de su cuenta de Twitter. Explicó que fue una actitud injustificable, aunque aseguró que no fue malintencionada.

“¡Buenas! Primero que nada quisiera pedir perdón a mis compañeros, cuerpo técnico. Fue una actitud por las ganas de querer ganar pese a eso no justifica el hecho. Luego, destacar al equipo, que con dificultades fue para adelante y sacamos un punto valioso”, escribió el ariete en aquella ocasión.

Los Pumas de la UNAM se encuentran en la segunda posición de la tabla general. A tres fechas del final del torneo regular, los felinos pelean contra el León por el primer lugar y sólo los separan tres puntos.

