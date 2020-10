Entrevista a Juan Amoros, DT del Tottenham Femenino: la llegada de Alex Morgan, el crecimiento de la liga inglesa y qué sabe de las jugadoras argentinas

Entrevista con Juan Carlos Amoros, entrenador del Tottenham femenino

Juan Carlos Amoros ha sido uno de los arquitectos del enorme crecimiento que ha tenido el equipo femenino del Tottenham de Inglaterra en los últimos años. Este español de 36 años, que fue futbolista y que tuvo pasos por equipos de Escocia y Holanda, ha sido el entrenador -en dupla con la inglesa Karen Hills- que ha llevado al equipo de las Spurs desde la tercera división hasta la máxima categoría y que, además, ha logrado imprimirle un estilo y una idea de juego al plantel.

A pesar de que es uno de los clubes grandes de Inglaterra, el conjunto femenino del Tottenham acaba de empezar apenas su segunda temporada en la primera división. En la que marcó su debut, que no pudo completarse por la pandemia de coronavirus, terminó en el séptimo lugar. Para dar pelea ante equipos de larga trayectoria en el fútbol femenino inglés, este año la dirigencia de la institución se decidió a ir por más y dio un golpe en el mercado de pases: fichó a la delantera estadunidense Alex Morgan, dos veces campeona del mundo y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Juan Carlos Amoros y Karen Hills están al frente del equipo femenino de Tottenham (spurswomen)

El equipo de Londres apuesta así a competir de igual a igual en una liga que ha sumado nombres de grandes estrellas en las últimas semanas. Jugadoras como Pernille Harder (Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City) y Tobin Heath junto a Christen Press (Manchester United) son solo algunas de las que han elegido a Inglaterra como su destino para seguir brillando. Ellas se suman a otras grandes figuras como Vivianne Miedema (Arsenal) o Sam Kerr (Chelsea), que ya paseaban su talento por ese torneo.

En una charla en exclusiva con Infobae -es la primera vez que habla con un medio de Argentina-, Amoros, que está cerca de cumplir diez años en su cargo, dio detalles de cómo es el trabajo en un equipo de la rama de mujeres de Inglaterra, cómo han sido las primeras semanas de Alex Morgan con el plantel y sorprendió con sus enormes conocimientos respecto de las jugadoras y del fútbol femenino argentino. Incluso, no descartó que en el futuro alguna pueda sumarse a las Spurs y dio detalles respecto de qué condiciones debería cumplir.

El español analizó el crecimiento de la liga inglesa (spurswomen)

-¿Cómo ha sido el trabajo en estos años en el Tottenham y qué cambios ha habido desde la llegada a la primera división?

-Hay un desarrollo bastante grande. Cuando conseguimos el ascenso de la tercera a la segunda división ya hubo un cambio bastante grande y empezamos a pasar a un sistema mucho más profesionalizado, con muchos más departamentos. Siempre hemos tenido el departamento de análisis de video y de preparación física, incluso en la tercera división, pero, al acceder a la segunda, el departamento médico del club empieza a tomar mucha más relevancia y sobre todo las demandas futbolísticas. Allí hubo un asalto bastante cualitativo y cuantitativo: empezamos a entrenar cuatro veces por semana en lugar de tres y eso ayuda mucho al desarrollo de las jugadoras en la forma de jugar y en el estilo de juego. Con el ascenso a la primera división ya todo es totalmente profesionalizado, con una estructura que hace no solamente al fútbol, sino a todo lo que lo rodea en cuanto a fanáticos, marketing, comercialización, publicidad, televisión y aparición de jugadoras. Ya pasa todo a una escala global.

- ¿Qué tipo de apoyos le da el club al equipo femenino y en qué condiciones trabajan?

- El apoyo ahora es totalmente profesional. El club está totalmente volcado al proyecto del femenino. Hace diez años eran otros tiempos. Hoy el fútbol femenino ha crecido mucho. Antes el apoyo era diferente porque el femenino era diferente a nivel mundial. Desde que hemos ido ascendiendo, el club se ha ido volcando muchísimo con todo lo que necesitamos. Ahora estamos totalmente profesionalizados y entrenamos en la Ciudad Deportiva. Tenemos apoyo de todos los departamentos, un área especial de medios, de marketing y un departamento médico. También otras áreas que están integradas con el equipo masculino, como el departamento de nutrición o el de análisis de partidos. El apoyo es bastante fuerte y, de hecho, la directora de fútbol femenino es parte de la junta del club y es parte de un sistema piramidal de influencias. También en la parte de entrenamiento tenemos mucho apoyo y es muy profesional.

Tottenham ha comenzado su segunda temporada en la primera división (spurswomen)

- ¿Qué objetivos te planteás para esta temporada?

- Nosotros somos de la filosofía de ir partido a partido: preparamos cada uno y, si los ganamos, acabaremos arriba en las clasificaciones y llegaremos lejos en las copas. Entendemos el desarrollo de jugadoras a largo plazo y sabemos que las cosas llevan un tiempo de trabajo hasta conseguir resultados, pero cada vez que jugamos un partido salimos a ganar, no a ver si podemos competir. Lo que sí entendemos es que hay algunos clubes que están un poco más avanzados porque nosotros al fin y al cabo somos un equipo que ni siquiera ha terminado su primera temporada en la máxima categoría. El año pasado quedamos séptimos, pero la temporada no terminó. Competimos contra equipos históricos, que tienen un poco más de experiencia y entendemos que hay que tener paciencia a la hora de conseguir resultados. En España se habla mucho de la filosofía que ha instalado un argentino como el Cholo Simeone en el Atlético Madrid, que siempre dice eso de ‘partido a partido’. Yo creo que nosotros llevamos más tiempo aquí que el Cholo en el Atleti y seguramente no seamos tan famosos, pero para nosotros siempre ha sido así: se trata de preparar todos los partidos para ganar. Si haces las cosas así, la mentalidad del club y de las jugadoras será ganadora. Aquí siempre intentamos dominar los seis momentos del juego que son: el ataque, la defensa, la transición tanto ofensiva como defensiva y las jugadas a balón parado tanto ofensiva como defensivamente. Si consigues dominar esos seis momentos del juego, normalmente ganas y eso es a lo que aspiramos.

- ¿Cómo tomaste la llegada de una figura como Alex Morgan al equipo?

- Ella es la delantera más reconocida a nivel mundial de los últimos diez años por todo lo que ha logrado. La verdad que sorprendentemente es una chica fantástica, no por su profesionalidad, porque eso es algo que se espera, sino por cómo está dispuesta a ayudar a todas las jugadoras, a sus compañeras, al técnico. Ella intenta ser la mejor en el gimnasio, la mejor en el campo de juego, la mejor en la sala de análisis de partidos, intenta ayudar a las más jóvenes, se sienta con todas para comer, intenta mezclarse y conocer a todas las personas. La verdad es que eso me ha sorprendido muchísimo de una jugadora tan top que decide venir a Inglaterra. Ella en los últimos diez años ha ganado dos mundiales y Juegos Olímpicos, y nosotros somos un club en evolución entonces uno puede pensar que a lo mejor viene ‘Big headed’ (engreída), pero no ha sido para nada así. Ha sido algo espectacular y todo el staff técnico y las jugadoras estamos muy contentos de tenerla con nosotros

- ¿Vamos a ver pronto a Alex Morgan dentro del campo de juego?

- Es lo que todos esperamos. Ahora mismo todavía no está preparada. Sabemos que hace poco ha tenido a su hija Charlie y que todavía lleva un poco de tiempo, pero yo estoy seguro de que muy pronto la vamos a poder disfrutar con la camiseta del Tottenham.

La superestrella Alex Morgan se sumó al equipo hace algunas semanas (spurswomen)

- En el último mercado de pases se han sumado grandes estrellas a la liga de Inglaterra, ¿Cómo analizas esta decisión que han tomado tantas jugadoras?

- Creo que la liga inglesa ha estado muy bien organizada y desde un principio han sentado muy claramente cuáles son las bases de lo que querían. Eso desde los años 2012 o 2013, con la profesionalización total de todos los clubes de la liga. En la rama masculina, la Premier League y la Liga española seguramente sean las dos mejores ligas del mundo y los clubes de esas ligas le están dando mucho apoyo al deporte femenino, por eso cada vez estos clubes tienen a las mejores jugadoras. A esto se suma que hay problemas en Estados Unidos para jugar por el tema de la pandemia, debaten que si se suspende la liga, que si se aplaza, que si se intenta jugar pero no sale del todo bien. Por el contrario, en Inglaterra hay una estabilidad y se apuesta bastante al fútbol femenino. Pues al final hay un efecto imán: si una jugadora toma la decisión de venir, otras van a querer lo mismo. Son las jugadoras las que deciden su futuro cuando terminan sus contratos, lo cuales en el femenino son más cortos. Por eso viene Pernille Harder del Wolfsburgo al Chelsea, vienen Alanna Kennedy y Shelina Zadorsky con nosotros y vienen Tobin Heath y Christen Press al Manchester United. Ya desde el mercado navideño pasado, donde varias jugadoras de Australia tomaron la decisión de venir, a habido una atracción bastante grande por el fútbol británico.

El equipo de Londres aspira a dar pelea ante otros grandes del fútbol inglés (spurswomen)

- ¿Qué sabes del fútbol argentino has tenido la oportunidad de ver la liga local o a la Selección?

- A la Selección la vi en el Mundial de Francia 2019. Nosotros hacemos recruitment (reclutamiento) y siempre hay jugadoras argentinas a las que seguimos. Yo soy español y la liga española es una de las de fuera de Argentina en las que más jugadoras argentinas hay. Está Estefanía Banini muy instaurada en el Levante, está Vanesa Santana en el Sporting de Huelva, está Aldana Cometti también en el Levante, está la arquera Vanina Correa en el Espanyol de Barcelona. Es cierto que la liga española este año ha tenido menos repercusión a nivel internacional, así que es más difícil de seguir. Yo siempre he sido muy fan del fútbol argentino en general, desde que era muy joven que ponía sus partidos. Sé que el equipo femenino de Boca jugó en la Bombonera y qué gano. No lo sigo tan de cerca, pero intento mantenerme informado porque al fin y al cabo somos un club global que busca talentos en todo el mundo y si lo encontramos en Argentina seguro que en algún momento alguna podría venir a esta liga.

- Finalmente, ¿Qué necesitaría tener una jugadora Argentina para poder insertarse correctamente en la liga inglesa?

- Para empezar, la habilidad en el campo siempre es fundamental, pero también es importante el tema de hablar el idioma. Para comunicarse entre los entrenadores y las jugadoras es clave. Es importante que la jugadora intente formarse porque eso se mira con atención y con detalle. Al momento de fichar una jugadora, cuando las cosas están muy igualadas, el tema de la adaptación es muy importante. Eso sucede sobre todo en el fútbol femenino porque los contratos son más cortos y las jugadoras están menos tiempo. En el fútbol masculino un jugador puede venir por cuatro años, pero eso es más difícil en el femenino y por eso el idioma es algo muy importante, que ayudaría mucho en ese proceso de adaptación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Entrevista a Estefanía Banini: el sueño de clasificar a una Champions League, su ausencia de la Selección y en qué club jugaría en Argentina

Milagros Martínez, la entrenadora que hace historia en un equipo masculino de Japón: “Las mujeres no queremos favores, sino tener las mismas oportunidades”

Pidió licencia en su trabajo y asumió el desafío de estar lejos de sus hijos para jugar en Europa: la nueva vida de Vanina Correa, la arquera de la Selección