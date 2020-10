Se confirmó la lesión de Virgil Van Dijk tras la descalificadora patada que sufrió en el clásico ante Everton: cuánto tiempo le demandará la recuperación

La patada contra Van Dijk en Everton-Liverpool

Virgil Van Dijk, defensor neerlandés del Liverpool, deberá pasar por el quirófano luego de haberse lesionado el sábado en el ligamento de la rodilla derecha durante el derbi contra el Everton (2-2) por la Premier League. Su club fue el encargado de difundir la mala noticia en un comunicado. “Ningún calendario preciso ha sido dado sobre su vuelta a los terrenos de juego por el momento”, añadió el Liverpool FC, pero en este tipo de lesiones el período de recuperación es de entre seis y ocho meses.

Van Dijk tuvo que dejar el terreno de juego en el minuto 11 tras ser víctima de una entrada muy peligrosa por parte del portero rival, Jordan Pickford, quien no fue sancionado, pero la acción mereció ser castigada con un penal y una tarjeta roja para el guardameta internacional inglés.

La acción fue de todas maneras analizada por el VAR a petición del árbitro, pero el videoarbitraje se centró en la existencia o no de una posición de fuera de juego en el inicio del tiro libre que llevó a la entrada de Pickford.

“Tras la operación, Van Dijk iniciará un programa de convalecencia con el equipo médico del club para permitirle volver a un estado óptimo tan pronto como sea posible”, indicaron los Reds.

Esta lesión es un golpe duro para Jürgen Klopp y su equipo, ya que el gigante holandés había sido una pieza clave en la conquista de la Liga de Campeones (2019) y después en la consecución del primer título de la Premier 2020, que se le negó por 30 años a la institución.

El defensa de Países Bajos, de 29 años, no se había perdido ningún partido de Premier con el Liverpool en las dos últimas temporadas. La baja de Van Dijk y la marcha no compensada del croata Dejan Lovren a la liga rusa dejan al Liverpool con el camerunés Joel Matip y con Joe Gomez como únicos defensas centrales experimentados en la plantilla, ya que el también neerlandés Sepp Van der Berg solo tiene 19 años, aunque es un zaguero muy prometedor.

A la espera del mercado de traspasos de enero, Klopp deberá recurrir, probablemente, a otros jugadores capaces de adaptarse a la zaga, como el centrocampista brasileño Fabinho, quien ya ha jugado en ese puesto, o tal vez a James Milner, como medida de urgencia.

“No está bien Virgil. Normalmente siempre juega con dolor, nunca se pierde un partido. No sé qué tan mal está, pero no se ve bien”, había advertido en la conferencia de prensa el técnico alemán sobre su referente, anticipando que la lesión era de gravedad. “Fue un penal claro y luego levantaron la bandera por fuera de juego. Pensé que iban a mirar la falta, pero eso no sucedió”, subrayó sobre la controvertida jugada. Carlo Ancelotti, conductor del Everton, se refirió brevemente a lo sucedido: “Desafortunadamente, Van Dijk se lesionó. Espero que se recupere bien y pronto”.

Liverpool debe iniciar el miércoles su campaña de Liga de Campeones con un desplazamiento peligroso al campo del Ajax de Amsterdam. Para la selección neerlandesa y su técnico Frank de Boer la noticia también es un duro golpe de cara a la Eurocopa que se disputará en 2021 y que se iniciará dentro de casi ocho meses.

Con información de AFP

